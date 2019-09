La notte magica del Jova beach party, esempio per l'Abruzzo / VIDEO

PESCARA. Comunque sia andata, è stata una notte fantastica. Magica per Montesilvano, che ha avuto la sua grande occasione, unica per l'Abruzzo che si è rifatto dopo la brutta immagine offerta dell'evento mancato a Vasto. Con un'unica, grande morale: se le cose si voglio fare, si fanno. Una lezione per il Comune di Montesilvano, che ha saputo compiere quasi un miracolo in due settimane di tempo, ma anche per tutti gli altri enti pubblici che troppo spesso si perdono in chiacchiere e promesse. Con un grande modello organizzativo che deriva dalla sinergia efficace portata avanti con i privati. I quali, per carità, avevano tutto il loro grande interesse a realizzare un evento riparatorio e a non perdere soldi, ma che indicano una strada collaborativa quando in mezzo ci sono obiettivi comuni.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video I momenti top del Jova beach: da Chiaro di luna, al salterello abruzzese fino al più Grande spettacolo... (video anche di Giampiero Lattanzio) La notte più lunga di Montesilvano con il maxi evento sulla spiaggia e due protagonisti: Jovanotti e i suoi fan

Secondo i primi conti, sono stati in 25mila i paganti del Jova beach party che ha dato spettacolo per tutta la giornata di ieri fino a mezzanotte sulla riviera bistrattata di Montesilvano. A questi si aggiugono altri circa 4mila ingressi tra staff, collaboratori, disabili. E poi 400 uomini e donne delle forze dell'ordine mobilitate dalla questura _ che in una nota continua a parlare di 33mila spettatori _, più gli agenti della polizia municipale di Pescara e Montesilvano e dei soccorsi e della protezione civile. Se per Vasto erano stati venduti, come è stato detto dagli organizzatori, 29mila biglietti, vuol dire che in 4mila ci hanno ripensato facendosi rimborsare oppure decidendo di conservare il ticket per l'ultimo appuntamento del Jova beach il 21 all'aeroporto di Milano Linate.

Un "esercito" per un evento che come scrive anche la questura è "risultato privo di aspetti di cronaca rilevanti, nonostante le ragguardevoli criticità gestite e risolte nell’immediatezza".

Una gigantesca festa. Che lo stesso Jovanotti non ha mancato di celebrare con un post sulla sua pagina fb ringraziando Montesilvano e più in gerale l'Abruzzo: "Abbiamo ballato tutto quello che si può ballare al mondo, anche il salterello abruzzese (un momento bellissimo!) tra antico e futuro, ovvero nell’attimo in cui prende vita la parola “sempre”. GRAZIE!!!!!!!!!!Era l’ultima volta di JOVA BEACH PARTY 2019 sulla spiaggia davanti al mare coi piedi sulla sabbia, e la prima volta di un mare di gente che anche ieri era un gran spettacolo di umanità, spirito rock’n’roll, pazzia e allegria".