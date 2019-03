Lavori estivi, 200 posti in hotel e villaggi 

PESCARA. Duecento animatori cercansi per villaggi turistici, navi da crociera, hotel e resort. Uno stipendio da 400 a 1.600 euro al mese con vitto e alloggio gratis. Un contratto con assunzione a tempo determinato, da 2 a 6 mesi, con estensione fino a 10 mesi l’anno tra stagione invernale ed estiva. La possibilità per i futuri “Mumbo Jumbo people” di esibirsi nei villaggi e nelle strutture alberghiere e turistiche italiane e greche.

Sono questi i numeri messi in campo dall’agenzia Mumbo Jumbo entertainment for all, diretta da Giorgia Roma, responsabile delle risorse umane ed Emiliano Orazi, general manager dell’azienda, sorta a Montesilvano 12 anni fa. L’agenzia cerca personale per la stagione estiva e annuncia le date dei prossimi provini che si svolgeranno al Grand Hotel Montesilvano il 5, 6 e 7 aprile e il 17, 18 e 19 maggio.

Sono 200 gli animatori richiesti (50 in più dello scorso anno), di età compresa tra i 18 e i 35 anni, e diverse le figure professionali ricercate. Per l’area tecnica: capi équipe, capi area, tecnici del suono, deejay, fotografi e videomaker. Area sportiva: istruttori di tennis, canoa, fitness, arti marziali, body building, palestra e sci. Area artistica: coreografi, ballerini, cantanti, musicisti di piano bar, attori e performers. Area superminiclub: responsabili e addetti baby, mini e junior club. Area contatto e accoglienza: responsabile ufficio club, hostess, plurilingue, responsabile animazione di contatto, animatore di contatto, torneista sportivo. Durante i tre giorni di selezione e della formazione «verrà simulata la vita nei villaggi turistici», spiega Roma, «il corso di animazione ha l’obiettivo di tirare fuori il talento che ognuno può esprimere». La responsabile delle Risorse umane spiega che i requisiti per accedere alle selezioni sono «disponibilità di almeno due mesi continuativi, simpatia, doti comunicative, capacità a di instaurare relazioni interpersonali positive, attitudine e al lavoro di gruppo». La ricerca è rivolta ad ambosessi anche alla prima esperienza. Per partecipare ai provini di aprile e maggio è necessario compilare il form sul sito internet www.mumbojumbo.it alla sezione “lavora con noi”. Oppure inviare il curriculum con foto a figura intera e primo piano alla mail: risorseumane@mumbojumbo.it

Al termine degli stage, i candidati prescelti saranno immediatamente messi sotto contratto e inviati sul posto di lavoro in tutta la regione, nelle Marche, in Puglia, Toscana e Trentino e nelle isole greche.

È previsto un contratto a tempo indeterminato con vitto e alloggio gratuito e una serie di benefit legati alle attività del gruppo Mumbo Jumbo che dal 2006 opera nella sede di via Verrotti (telefoni: 085/ 4491596-393/9160399 roma.giorgia@mumbojumbo.it), ha dato lavoro a 1600 giovani. «Siamo in continua espansione», rivela con orgoglio Giorgia Roma, «fieri di aver realizzato un prodotto di qualità che ogni anno dà lavoro a tantissimi ragazzi che hanno voglia di esprimere il proprio talento in tutte le sue forme artistiche». Tra le novità di quest’anno, «la chiusura dell’accordo con i vigili del fuoco per l’animazione nei centri di soggiorno italiani e l’apertura del settore eventi per l’animazione di feste per bambini, diciotto anni, matrimoni, inaugurazioni, in Abruzzo».

I Mumbo Jumbo people si esibiscono generalmente nei villaggi turistici, hotel, resort, navi da crociera. Tra le strutture già confermate anche per il 2019 sono l’Osservanza di Montalcino, Le Ninfee, il Park hotel e l’hotel Carlone in Trentino, oltre a tutte quelle dei vigili del fuoco italiane.

Tra i ragazzi che fanno parte del gruppo formatori, vi sono Giuseppe Pistillo, Riccardo Reani, Giulia Schoeneberg, Sara Terribile, Pasquale Principe, Daniele Di Ianni e la hostess Diana Ilie.

