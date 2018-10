Maltempo: scuole chiuse, allagamenti e polemiche/ VIDEO

PESCARA. Scuole chiuse in città a causa del maltempo. La decisione è stata presa questa mattina poco prima delle 8 e quindi a ridosso dell'apertura delle scuole, considerati i disagi che a mano a mano venivano segnalati nelle strade: allagamenti, in particolare, a causa delle abbondanti piogge e crolli di alberi ai colli. Attorno alle 8 sono partite le telefonate ai dirigenti scolastici, poi è comparso un comunicato sul sito web che annunciava la chiusura delle scuole e la prossima firma dell'ordinanza da parte del sindaco.

Pescara si sveglia sotto l'acqua, ed è emergenza Allagamenti e disagi ripresi in viale Pindaro e in un condominio

"Alle polemiche preferiamo la sicurezza ", dicono al Comune a proposito della decisione di firmare lo stop a ridosso della prima campanella del giorno e quindi delle polemiche sul ritardo con cui è stata presa la decisione. "Il quadro è peggiorato dalle 7,30 in poi, la situazione è precipitata in poco tempo e la decisione di chiudere le scuole è stata presa in fretta per motivi di sicurezza", ripetono in piazza Italia dando per scontato le reazioni e le polemiche in arrivo.

IL COMUNICATO DEL SINDACO. “L’Amministrazione è consapevole dei disagi e si scusa con la cittadinanza e la comunità che fa riferimento a Pescara, meta di migliaia di studenti pendolari, ma la decisione di sospendere la didattica con così poco preavviso, pur sapendo che avrebbe arrecato disagio, dipende proprio dalla necessità di dover dare priorità alla sicurezza – così il sindaco Marco Alessandrini – Mi è molto chiaro che la politica significa scendere nel fango, affrontare questioni critiche e scegliere tra la soluzione più adeguata (non quella ideale), anche a rischio di essere impopolari". Il comitato #noiamensa chiede le dimissioni del sindaco Marco Alessandrini: "Questa mattina i genitori di Pescara hanno di nuovo dovuto subire la disorganizzazione dell'amministrazione comunale", si legge in una nota nella quale viene riassunta la situazione di andata e ritorno dei bambini a scuola vissuta questa mattina.

STRADE E SOTTOPASSI CHIUSI. Fra i disagi causati dal maltempo, la chiusura del sottopasso tra via Raiale e via Capacchietti reso impraticabile dagli allagamenti. Intasata dall'acqua anche la caserma dei vigili del fuoco in viale Pindaro. Chiuso il sottopasso dell’asse attrezzato che esce su piazza della Marina; un albero è caduto in via Chieti e si sta procedendo alla rimozione; allagate via Anelli e la zona Colli, via Di Sotto in particolare; acqua anche in via del Peligni; via Scarfoglio e il tratto iniziale di viale Primo Vere. Transennate dalla polizia municipale e quindi chiuse le seguenti strade: via Celommi; via Falcone e Borsellino; via Elettra, tratto tra via Marconi e stadio; via Tibullo, tratto tra viale Marconi e via dei Peligni; via rossetti; piazza Grue. Situazione difficile anche in viale Pindaro di fronte alla libreria dell'Università.

ACQUA NEL BUS. L'associazione consumatori Contribuenti Abruzzo (Cruc Regione Abruzzo), denuncia che "sull'autobus Tua numero di matricola 454 in servizio sulla linea 38 partito da Cappelle sul Tavo presumibilmente alle 7,15 ci sono state segnalate delle infiltrazioni di acqua". Il presidente Donato Fioriti segnala inoltre che l'autobus si sarebbe spento per ben due volte. «Su un altro autobus - spiega Fioriti - la corsa delle 8,40 della linea 3 in partenza da Cappelle sul Tavo, ci è stato segnalato il mancato funzionamento dell'impianto di riscaldamento. Da aggiungere e da sottolineare che i malfunzionamenti dei mezzi pubblici pare si verifichino ultimamente con cadenza settimanale sulla linea in questione, anche quando il tempo è buono».

AEROPORTO. Sembrano invece di altra natura i disagi all'aeroporto a causa della mancata partenza dell'aereo per Bergamo. Passeggeri bloccati nell'aerostazione e assistiti da Saga (società regionale di gestione aeroportuale). Il velivolo non è decollato alle 6,40 a causa di un guasto tecnico. Saga e Ryanair fanno sapere che i passeggeri sono imbarcati alle 10,50 su un aereo sostitutivo. Nel frattempo viene riparato il guasto al velivolo destinato al collegamento. Problemi invece dovuti al maltempo per i ritardi dell'aereo per Franforte: il decollo è previsto alle 11 anziché alle 9,50.