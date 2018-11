Montesilvano, cocaina e marijuana pronte per lo spaccio

MONTESILVANO. Cocaina e marijuana sequestrate nella notte in due distinte operazioni dei carabinieri confluite con due arresti. A finire nei guai sono stati due giovani di Montesilvano: P.A., 20 anni e L.S., 25. Il primo è stato bloccato in via Lazio con circa 100 grammi di marijuana nonchè di un bilancino di precisione. L.S. è invece stato fermato in via Abruzzo mentre stava contrattando con un giovane assuntore. Nel corso delle successive perquisizioni sono stati rinvenuti circa 10 grammi d sostanza stupefacente del tipo cocaina e diverso materiale per confezionamento e taglio. Dopo l'udienza di convalida ai due è stato disposto l'obbligo di presentazione presso la polizia giudiziaria.