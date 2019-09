Pescara: “Ecomob expo village” accende il Marina nel week-end

PESCARA. Mobilità sostenibile, cicloturismo ed ecologia ambientale sono i temi al centro di Ecomob expo village 2019, la seconda edizione della fiera il 13, 14 e 15 settembre al Marina di Pescara (ingresso e parcheggi gratuiti).

«Le iniziative della Camera di Commercio Chieti-Pescara incontrano terreno fertile in Ecomob», è il pensiero di Lido Legnini, vice presidente Camera di Commercio Chieti-Pescara: «Ormai, i tempi sono maturi per incentivare gli investimenti nei settori a energia pulita, come la mobilità sostenibile, il cicloturismo e l’ecologia ambientale sui quali le imprese abruzzesi hanno molto da dire».

Nell’area eventi del porto turistico trovano spazio prodotti, esperienze, informazioni, divertimento, laboratori e tante attività anche per i più piccoli, il tutto pensato per sensibilizzare i visitatori all’orientamento green, come dimostrato dagli ospiti di questa seconda edizione.

A cominciare da Luca Contoli, il funambolo della Bmx (bicicletta acrobatica) in una performance di adrenalina e divertimento su due ruote, un artista contemporaneo che realizza spettacoli visuali di teatro acrobatico dove si mescolano tecnica ciclistica, espressione fisica e artistica di emozioni e sentimenti, finalista di Italia's Got Talent. Accompagnato dai dj della web radio pescarese Radiostart.it, partner radiofonico, musicale e diffusore in streaming di Ecomob.

Poi l’attore e scrittore Roberto Mercadini (nella foto - domenica 15 settembre, alle 18) poeta, narratore, autore di un monologo presentato con il Teatro Stabile d’Abruzzo, sul tema "Noi siamo il suolo, noi siamo la terra; monologo per una cittadinanza planetaria". Ampio spazio avranno le attività per i bimbi, con due pedalate dedicate a loro (“Bimbimbici” curata dalla Fiab e la “Tweed ride” in abiti e bici vintage), e un’area bimbi dedicata al riuso, curata dall’associazione Officina Time.

Nell’area test drive si può testare il meglio della mobilità elettrica: auto, scooter, bike e micromobilità. Più di 40 sono gli espositori previsti a Ecomob, provenienti da tutta Italia e poi uno in particolare dall’Ucraina, ognuno con le proprie proposte in fatto di automotive (auto e scooter), biciclette elettriche e micromobilità.