Pescara: fate largo, arrivano le Harley Davidson

PESCARA. Sono previste circa seicento le Harley Davidson in arrivo a Pescara in occasione del motoraduno "Run Dannunziano", giunto alla nona edizione. Una lunga scia rombante di colori, telai cromati e giubbini di cuoio. Partecipano Chapters ufficiali H.O.G. (Harley Owners Group) provenienti da nord a sud, dalla Sicilia, alla Lombardia, all’isola di Malta.

Il raduno è in programma domani (sabato 12 maggio) nel piazzale antistante le Torri Camuzzi, a Pescara, dalle 10 alle ore 11, prima di partire per il “run” nell’entroterra abruzzese. L’evento è dedicato al poeta Gabriele D’Annunzio che, in numerose sue opere, celebra e descrive le bellezze paesaggistiche "autoctone" e rappresenta un’opportunità per promuovere l'Abruzzo.