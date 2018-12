Pescara, oltre 200 Babbo Natale di corsa sulla riviera

PESCARA. Oltre 200 Babbo Natale alla prima edizione della passeggiata podistica Babbo Running organizzata dal comitato Uisp Abruzzo e Molise. Un evento dal sapore prettamente natalizio che ha richiamato in tanti questa mattina (domenica 9 dicembre) in piazza. Ad impreziosire la manifestazione, la possibilità data ai più giovani di poter correre uno dei due giri previsti dal programma ed effettuare un test di preparazione dalla lunghezza di 3000 metri esatti, accertata dai misuratori Uisp.

Uno spettacolo nello spettacolo, quando al colpo di pistola dato dal vicesindaco Antonio Blasioli, si sono lanciati a grande velocità i più giovani. Tutti gli altri, con cappellino o vestito di Babbo Natale, hanno seguito passeggiando appofittando della giornata di sole. Alla fine l'ha spuntata Valerio Tardivo, il giovane atleta in forza alla Asd Hat io cammino io corro, che ha fatto fermare il cronometro dopo 9'57"5. Con meno di 3" di distacco e una spettacolare rimonta finale, è arrivato al secondo posto Samuel Borraccino dell'Atletica Vomano in 9'58"9, mentre al terzo posto, sempre per l'Atletica Vomano, si è piazzato Francesco Marchegiani in 10'04"4. Nel femminile è stata la giovanissima Erika Di Cecco (G.P. La Sorgente) ad aggiudicarsi la prova con il tempo di 15'51"4.

Organizzazione del comitato Uisp in simbiosi con il Comando dei vigili urbani ed il Comune di Pescara. Si è così concluso il Circuito Corrilabruzzo Uisp. Ora c'è attesa per l'ufficializzazione dei vincitori del circuito istituzionale.