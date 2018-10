Pescara, tutti in fila per un posto di lavoro alla Lidl

PESCARA. Tutti in fila per un posto di lavoro. Questa mattina in tanti si sono ritrovati all'hotel Carlton in occasione degli incontri e i colloqui fissati da Lidl Itala (supermercati) in vista di assunzioni. Le posizioni aperte erano state annunciate anche nell'inserto Lavoro che esce gratis con Il Centro (martedì o giovedì). In particolare Lidl Italia offre opportunità nelle aree Vendite, Immobiliare, Logistica e Direzione Regionale. Oppure nei settori Amministrazione, Risorse Umane, Revisione, Progetti di Formazione, IT e Acquisti. Il personale è richiesto per assunzioni non solo in Abruzzo ma anche in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna, Lazio, Sicilia, Liguria, Trentino Alto Adige, Puglia, Umbria e Campania dove sono in programma altri colloqui.

I candidati in fila per i colloqui di lavoro alla Lidl Italia

La ricerca è rivolta generalmente a laureati, diplomati e studenti, con e senza esperienza, in base al ruolo, con buone competenze informatiche. L'evento di Pescara ha portato un centinaio di candidati a presentarsi fin dalle 7 di mattina, un numero che è poi cresciuto nel corso della mattinata, mano a mano che gkli ingressi procedevano nell'albergo.