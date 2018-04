Pescarabici, in 500 per il Tour dei Ponti

PESCARA. Grande successo per la 9/a edizione del Tour dei Ponti, il più classico degli appuntamenti di Fiab Pescarabici, la più grande associazione cicloambientalista abruzzese: si sono ritrovati alla partenza quasi 500 partecipanti, tra i quali anche il sindaco di Pescara Marco Alessandrini, per una ciclo-passeggiata per le vie e i ponti della città. Centinaia di soci e simpatizzanti hanno pedalato insieme ribadendo la volontà di tutti di trasformare la città in un luogo più vivibile e pedalabile. Un giro di 16 km lungo le principali strade e su sette ponti cittadini, per mettere in risalto le molte criticità ancora esistenti per i ciclisti urbani e per i ciclisti in generale, ma che è stato anche teatro di divertimento e di gioiosa festa per tutti. Il campione olimpionico di marcia Giovanni De Benedictis, ha dato il via al corteo sbandierando il vessillo della Fiab. Molte famiglie con i bambini hanno potuto salutarlo e lui non ha rifiutato di farsi fotografare con loro. Presente anche Francesca Filippi, la ciclista teramana che è partita dal ghiacciaio del Calderone per arrivare a Capo Nord: una grande impresa che fa onore all'Abruzzo.