Scuola, si riparte il 16 settembre: ecco tutti i giorni di festa 

PESCARA . Le vacanze, per chi non deve sostenere gli esami di maturità o di licenza media, sono appena iniziate, ma la giunta regionale ha approvato ieri mattina la delibera che detta le tappe del calendario scolastico 2019-2020: il 16 settembre si torna tra i banchi.

In realtà, quasi tutte le regioni avevano già deciso la data di inizio del prossimo anno scolastico; all’appello mancavano solo l’Abruzzo e la Sardegna (dove si è votato per i nuovi governi), in base a un calendario che varia di regione in regione. La giunta ha dunque deciso l’inizio delle lezioni il 16 settembre 2019 per tutte le scuole di ogni ordine e grado. E il termine l’8 giugno 2020 per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, mentre per la scuola dell’infanzia il termine è posticipato al 30 giugno del prossimo anno.

La delibera ha anche fissato le date delle festività obbligatorie, che sono quelle del 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1° e 6 gennaio, lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, la festa del santo Patrono. E, naturalmente, la domenica. Le attività didattiche, inoltre, saranno sospese il 2 novembre, per le vacanze di Natale (oltre alle date già citate come obbligatorie, il 24, 27, 28, 30 e 31 dicembre, e 2, 3, 4 gennaio). E ancora: 25 febbraio; 9, 19, 11 e 14 aprile (feste di Pasqua), 2 maggio. I giorni di attività didattica nella scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado, dal lunedì al sabato sono 204; dal lunedì al venerdì 172.