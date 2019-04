Sindaco preferito dai pescaresi: il vincitore è Di Pietrantonio 

PESCARA. E’ Moreno Di Pietrantonio a vincere la sfida all’ultimo tagliando del sondaggio “Scegli il tuo sindaco”. Con 3.368 preferenze su 16.217 coupon totali imbucati dai cittadini, il segretario cittadino del Partito democratico e direttore dell’unità operativa complessa del Serd, il servizio per le dipendenze della Asl di Pescara, a sorpresa batte sul filo di lana Luigi Albore Mascia.

Grazie a 164 voti in più (3.204 quelli conquistati da Mascia) l’ex sindaco di Pescara perde il primo posto nella classifica del Centro che aveva saldamente mantenuto nelle ultime tre settimane ed è costretto a cedere il primato della popolarità.

Il conteggio finale ha rimescolato tutte le carte in tavola e ha modificato le diverse posizioni della graduatoria, con il consigliere comunale uscente di Fratelli d’Italia Fabrizio Rapposelli che guadagna terreno sull’assessore comunale al Turismo e Grandi eventi Giacomo Cuzzi: 1.845 tagliandi totali con medaglia di bronzo per l’ex presidente della Provincia, contro 1.737 coupon e il quarto posto in classifica assegnato a Cuzzi. Nella cinquina ideale disegnata dai lettori c’è spazio anche per l’avvocato Carlo Costantini, ispiratore della Nuova Pescara e candidato sindaco con il polo civico, che chiude l’iniziativa con 1.087 preferenze, un risultato tutt’altro che scontato.

Il vincitore del sondaggio, il candidato che la maggior parte dei pescaresi vorrebbe vedere alla guida della città - Moreno Di Pietrantonio - stasera è ospite della trasmissione tv “Il Fatto” in onda su Rete8 alle ore 20,40.Venerdì 12 aprile, sempre su Rete8 ma alle ore 21, va in onda un altro programma di approfondimento "I fatti e le opinioni" in cui assieme ad alcuni ospiti in studio si traccia un bilancio dell’iniziativa che negli ultimi venti giorni ha appassionato i pescaresi in un clima da pre-campagna elettorale. In attesa delle elezioni amministrative del 26 maggio, infatti, il dato che emerge prepotente è il forte coinvolgimento e la voglia di partecipazione dei cittadini, indipendentemente da quelle che sono state o che saranno le scelte delle coalizioni politiche.

Se il centrodestra ha già individuato la figura del candidato sindaco in Carlo Masci, decimo nella classifica del Centro con 292 voti, il centrosinistra è ancora in una fase di stallo con la candidata più accreditata Marinella Sclocco che però conquista appena 2 tagliandi con il suo nome e cognome. Buoni risultati registrano invece gli altri competitor, a partire dall’outsider Gianluca Baldini, candidato sindaco con il partito del fronte sovranista “Riconquistare l’Italia” che racimola 854 preferenze e la sesta posizione in classifica, mentre Erika Alessandrini del Movimento 5 stelle arriva a 145 voti. Fra i volti nuovi della politica, sconosciuti ai partiti ma ben visti dai cittadini, sorprende l'ottavo posto (395 voti) di Pierluigi Scatozza, il commercialista presidente del motor club "Sahara project" e l'undicesima posizione del finanziere Domenico Salerno (213 voti).

In classifica, fra i medici indicati dai lettori, ci sono tra gli altri, il chirurgo Vincenzo Cancelli che arriva a cento tagliandi, il primario dell'ospedale civile specialista in otorinolaringoiatria Claudio Caporale (10 preferenze) e il fisioterapista e osteopata Gianluca Travaglini (19 preferenze). C’è poi il numeroso partito dei sindaci, quelli che oggi sono, oppure sono stati, alla guida dei diversi Comuni della provincia, amati e apprezzati dai cittadini a tal punto da volerli vedere amministrare anche il capoluogo. Sono Luciano Marinucci sindaco di San Giovanni Teatino (27 voti), Maria Felicia Maiorano Picone sindaco di Cappelle sul Tavo, il sindaco di oggi di Francavilla Antonio Luciani (13 voti) e quello di ieri Nicolino Di Quinzio (10 voti). Ci sono poi tantissimi giovani come il presidente dell'Endas Abruzzo Simone D'Angelo (191 coupon) e il segretario dei Giovani democratici Claudio Mastrangelo (82 voti). Fra i nuovi ingressi in classifica, l'avvocato Carmine Ciofani (6 voti), il presidente dimissionario di Tua Tullio Tonelli (9 voti) e Carola Profeta, responsabile regionale del dipartimento Famiglia e Vita di Fratelli d'Italia (34 voti).