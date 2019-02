Torre de' Passeri: intossicato dal monossido, il figlio lo salva in casa

TORRE DE' PASSERI. Un uomo di 59 anni di Torre de' Passeri è stato trasportato in un ospedale delle Marche, in camera iperbarica, dopo una presunta intossicazione da monossido di carbonio. A soccorrerlo, questa mattina, è stato il figlio che lo ha trovato in casa privo di sensi e chiesto l'intervento del 118, arrivato con l'ambulanza medicalizzata di Scafa.

Il 59enne è stato prima portato in ospedale a Pescara e poi trasferito in una struttura specializzata fuori regione. E' possibile che la causa sia riconducibile a una stufa, ma su questo è ancora tutto da accertare.