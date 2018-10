AcquaeSapone avanza in Europa 

PESCARA. È tutto vero. L'AcquaeSapone è tra le prime 16 d'Europa. La terza vittoria su tre con la regola del sei nel Main Round di Uefa Futsal Champions League qualifica i ragazzi del patron Barbarossa all'Elite Round di metà novembre che potrebbe tenersi proprio in Abruzzo (venerdì sorteggio a Nyon). Non sono ammessi calcoli contro l'Apoel Nicosia perché il successo dell'Uddevalla sul Mostar porta tutte le avversarie a 3 punti dai nerazzurri. Tino Perez riparte dal quintetto base schierato nei primi due incontri e viene premiato dai suoi uomini che disputano una prima frazione ai limiti della perfezione. Tre reti realizzate ad opera di Ercolessi, Calderolli e Murilo ma anche numerose occasioni fallite per un'inezia, compreso un rigore sciupato da De Oliveira e un palo esterno di Jonas. La ripresa è pura accademia, nonostante il punto della bandiera messo a segno dai ciprioti con Rafael. Ci pensano Bertoni, Calderolli e Avellino ad archiviare la pratica per il 6-1 finale. Prima della sirena, però, c'è spazio per il debutto assoluto del 19enne pescarese doc Casciano al posto del totem Mammarella e per il rientro di Cuzzolino, tenuto precauzionalmente a riposo a causa di qualche fastidio muscolare. La formazione dell'AcquaeSapone: Mammarella, Ercolessi, Lima, Murilo, De Oliveira, Casciano, Cuzzolino, Calderolli, Fiuza, Miraglia, Bertoni, Coco Wellington, Avellino, Jonas. Nonostante la vittoria con il Civitella Colrmax nell'anticipo di venerdì sera e il primo posto in classifica a punteggio pieno, è saltata la panchina del Real Rieti. Il patron Pietropaoli, prendendo atto delle motivazioni dei propri giocatori, ha sollevato dall'incarico il tecnico Massimiliano Mannino. La squadra momentaneamente è stata affidata al vice Davide Festuccia ma nelle prossime ore si attende il nome del tecnico nuovo tecnico. Si è completata ieri la 2ª giornata in serie A. Questi i risultati: Came Dosson-Pesaro 1-6, Civitella Colormax-Real Rieti 2-4, Lazio-Eboli 2-7, Napoli-Catania 2-1, Augusta-Real Arzignano 7-4. Latina-AcquaeSapone rinviata a data da destinarsi. Classifica: Pesaro, Napoli, Augusta e Real Rieti 6, Eboli e Acquaesapone 3, Catania e Came Dosson 1, Latina, Civitella Colormax, Real Arzignano e Lazio 0. Prossimo turno: Acquaesapone-Came Dosson (sabato, ore 18,30), Eboli-Civitella (venerdì, ore 20,30), Pesaro-Catania, Augusta-Napoli, Arzignano-Lazio, Rieti-Latina.©RIPRODUZIONE RISERVATA.