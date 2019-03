All'Amicacci non riesce l'impresa, è fuori dalla Champions League

PESCARA. La Deco Group Amicacci Giulianova chiude con tre sconfitte su tre il Gruppo B dei quarti di finale di Champions League, di basket in carrozzina, giocato nel week-end al Pabellón Rey Felipe VI di Madrid. Non riesce l'impresa di strappare almeno un successo contro una delle migliori squadre europee e ottenere un pass per le finali continentali più prestigiose. Termina l'avventura europea con la soddisfazione di aver dato filo da torcere a compagini costruite per conquistare il titolo. Alle Final Four di Champions League accedono Ilunion e Lahn-Dill, insieme a Thuringia e Albacete, primatiste nel gruppo giocato nella città di Elxleben. La compagine giuliese torna con la testa alle competizioni nazionali: sabato 16 è impegnata in campionato in casa della Briantea84 Cantù mentre la settimana successiva vola in Sardegna per le Final4 di Coppa Italia.