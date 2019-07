Busellato ok, in arrivo Pina Gomes, Si insiste per Improta  

PESCARA. Un’altra pedina da piazzare nello scacchiere di Luciano Zauri. Il Pescara ieri sera ha definito l’ingaggio del centrocampista Massimiliano Busellato. Il suo agente, Mario Giuffredi, da sabato è in città e ieri ha chiuso con il Delfino l’accordo per il 26enne centrocampista ex Foggia. Busellato ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo anno e tra oggi e domani dovrebbe sostenere le visite mediche.Il classe 1993, nato a Bassano del Grappa, è esploso nel settore giovanile del Cittadella e, oltre aver giocato fino al 2011 nel club veneto, ha vestito le maglie di Ternana, Salernitana e Bari. Nella passata stagione ha collezionato 25 presenze con la maglia del Foggia e, dopo la mancata iscrizione al campionato dei pugliesi, si è svincolato. Con Busellato in biancazzurro il centrocampo è praticamente sistemato, visto che in mediana ci sono Brugman, Memushaj, Kanoutè, Bruno e Crecco. Dal Napoli, però, può arrivare Luca Palmiero e il Delfino negli ultimi giorni ha fatto dei sondaggi per Luca Mazzitelli del Sassuolo, classe 1993, nell’ultima stagione in prestito al Genoa. Al momento, però, i neroverdi emiliani non hanno intenzione di cedere il giocatore in prestito e il Pescara non ha nessuna fretta, perchè Mazzitelli potrebbe arrivare solo se dovesse partire Brugman. Per il capitano le pretendenti non mancano, ma nessuna di queste ha sferrato l’attacco finale. Il Benevento ha preso Schiattarella e ha in rosa Viola. Quindi, difficilmente i sanniti proveranno l’assalto al centrocampista uruguagio. Dai campani, però, potrebbe arrivare l’esterno offensivo Riccardo Improta, 25 anni, assistito da Mario Giuffredi, che ieri sera ha visto il Pescara per chiudere il contratto di Busellato.Se non dovesse tornare Riccardo Sottil dalla Fiorentina, allora i biancazzuri faranno di tutto per strappare l’attaccante al Benevento. Non è una priorità, ma ci si sta lavorando. Nelle prossime ore verrà annunciato l’ingaggio di Marco Tumminello dall’Atalanta. Dal club orobico, dopo Ta Bi e Melegoni, arriveranno due giovani. Il primo è l’esterno offensivo Antonio Pina Gomes, classe 2000, campione d’Italia con la Primavera nerazzurra, e il portiere senegalese Khadim Ndiaye, 19 anni. Quest’ultimo dovrebbe prendere il posto di Lorenzo Avogadri, altro portierino (17 anni) dell’Atalanta, che vorrebbe restare a Bergamo.Pina Gomes e Ndiaye verranno consegnati alla Primavera di Nicola Legrottaglie, anche se Zauri potrebbe portarli nel ritiro di Palena.Tornando al reparto offensivo, oltre a Tumminello, il Pescara dovrà prendere altre due pedine. Cristian Bunino è rientrato dal prestito alla Juve under 23, ma potrebbe salutare i biancazzurri prima della fine del mercato. Fabio Ceravolo (Parma) e Daniel Ciofani (Frosinone) i sogni, Federico Melchiorri (Perugia) e Matteo Brunori Sandri (Parma) le piste più percorribili. Il Pescara, poi, oltre ad una punta esperta, proverà a prendere un centravanti giovane. Il sogno del presidente Sebastiani è Dusan Vlahovic della Fiorentina. Il 19enne serbo potrebbe sbarcare in Abruzzo insieme a Riccardo Sottil.©RIPRODUZIONE RISERVATA