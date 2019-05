Calcio a 5, tre squadre abruzzesi su quattro nella fase successiva

PESCARA. Tre su quattro. Ottimo Abruzzo al torneo delle regioni di calcio a 5 di Matera che porta tre delle quattro squadre alla fase successiva. Nonostante la sconfitta di ieri, contro i pari età umbri per 5 reti a 4, i ragazzi dell’Under 15 di mister Pavone accedono ai quarti di finale come migliore seconda e andranno a giocarsi il passaggio del turno contro il Veneto (domani, 3 maggio, alle 10, Marconia di Pisticci). Le reti abruzzesi di Musa, Trave Di Carlo e Sito. Serviva un’impresa all'Under 17 di mister Stanchi e impresa è stata: battuta per 8 reti a zero la compagine umbra accede alla fase successiva e se la vedrà ancora contro i pari età del Veneto (sempre domani, alle 11.30, a Policoro). Sul tabellino, l’ottima quaterna di Patricelli, la tripletta di Marzuoli e la firma di Onnembo. Vittoria anche per le ragazze di mister Di Deo. Partita tirata fino alla fine con le umbre a cercare di rimontare lo svantaggio con il portiere di movimento; la gara è terminata 5 a 3 per le abruzzesi che vincono il girone e passano al turno successivo. A segno Verzulli con una doppietta, Paolini, Battini e una autorete. Quarti di finale, quindi, da disputare contro il Basilicata, padrone di casa (domani, ore 15, Salandra). Colpo di coda dell’Under 19 di Roccheggiani che riesce a guadagnare i primi tre punti contro l’Umbria: 4 a 0 il risultato finale, che però relega gli abruzzesi al terzo posto e non consente il passaggio del turno. In gol Ciammaichella, Giuliani, Villa e Argentieri.

