Finale scudetto, buona la prima per l'AcquaeSapone

PESCARA. Goduria Acquaesapone Unigross. I nerazzurri affondano 7-2 il Pesaro nella prima finale per lo scudetto di serie A di calcio a 5. La squadra di Tino Perez si porta così in vantaggio (1-0) nella serie delle cinque partite per l'assegnazione del tricolore.

Prossimo appuntamento ancora tra le mura amiche sabato alle 18, in diretta tv su Sky Sport Football, in attesa della doppia trasferta nelle Marche martedì 4 alle 20,30 in diretta tv su Sky Sport Uno e, se necessario, domenica 9 alle 20,30 in diretta tv su Sky Sport Football. L'eventuale bella resta fissata a Montesilvano domenica 16 giugno con diretta tv su Sky Sport Uno.

La serie scudetto, però, è solo al primo capitolo e per scrivere l'epilogo c'è ancora tempo. «Non abbiamo ancora fatto niente», dice a fine partita il portierone dei campioni d'Italia Stefano Mammarella: «Sappiamo che sarà una serie difficile, equilibrata e faticosa. Dobbiamo avere sempre rispetto del Pesaro perché è una squadra composta da tanti campioni che sono in grado di vincere tutte le partite. Dimentichiamo questo successo e prepariamoci al meglio per le prossime sfide». (m.r.)

IL TABELLINO

ACQUAESAPONE UNIGROSS: Mammarella, Ercolessi, Lima, Marrazzo, Cuzzolino, Murilo, Calderolli, Lukaian, De Oliveira, Fiuza, Casassa, Coco Wellington, Avellino, Jonas. Allenatore: Perez.

PESARO: Miarelli, Caputo, Fortini, Salas, Honorio, Borruto, Canal, Taborda, Mancuso, Guennounna, Mateus, Borea, Morganti, Del Grosso. Allenatore: Colini.

Arbitri: Marangi di Brindisi, Colombin di Bassano del Grappa e Zannola di Ostia Lido. Crono: Micciulla di Roma 2.

Reti: pt 10' Murilo; st 2' Lukaian, 3' De Oliveira, 4' Avellino, 5' Lima, 9' Calderolli, 10' e 11' Canal, 15' Cuzzolino.

Note: ammoniti: Avellino, Borruto, Mancuso, Canal e Taborda. Espulso al 16'st Caputo per comportamento non regolamentare.