Galano e Da Cruz, Pescara mette le ali

PESCARA. A caccia di gol. Il Pescara entro il 14 luglio, il giorno in cui la squadra partirà per il ritiro di Lucoli, proverà a consegnare a Luciano Zauri una batteria d’attaccanti in grado di fornire gol, tanti gol, per il prossimo campionato. Calcolando che, tra i senior, sotto contratto c’è soltanto Manuel Marras, ecco che il club biancazzurro dovrà impegnarsi parecchio per trovare le giuste pedine da inserire nello scacchiere. Servono due punte centrali e tre esterni.

Luciano Zauri, allenatore del Pescara

A questi cinque elementi, poi, verranno affiancati Santiago Bellini, l’ariete uruguagio che dovrebbe essere riscattato dal Wanderers Montevideo, e Rodrigo Muniz, 18enne esterno che Zauri ha valorizzato l’anno scorso in Primavera. Di queste 5 caselle da riempire, una verrà riservata a Riccardo Sottil. L’esterno della Fiorentina, dopo l’anno di prestito in Abruzzo, vuole tornare a vestire la maglia biancazzurra e il Pescara lo aspetterà fino alla fine dal mercato. A Firenze, dopo il cambio di proprietà, la società sta modificando tutti gli assetti manageriali e tecnici e il Pescara dovrà aspettare parecchio tempo prima di poter capire le intenzioni dei viola.

Gli uomini mercato del club di Sebastiani, però, si stanno muovendo per trovare anche altre soluzioni. Come anticipato dal Centro qualche giorno fa, si continua a parlare con il Parma per il 28enne Cristian Galano, nell’ultima stagione in prestito al Foggia.

I contatti con il suo agente (Manfredonia) sono frequenti e il Parma parteciperebbe al pagamento dell’ingaggio dell’attaccante. Galano è un vecchio pallino del patron Sebastiani e piace anche ai direttori Bocchetti e Repetto. Con il Parma, però, si sta parlando anche di altri giocatori. Valutazioni in corso per l’olandese Alessio Da Cruz, 22 anni, ala sinistra che ha chiuso l’ultima stagione in prestito allo Spezia di Marino. Da Cruz è un profilo che piace molto e il Parma gradirebbe un trasferimento in prestito in Abruzzo. Galano e Da Cruz sono due “esuberi” degli emiliani e il Delfino potrebbe prenderli entrambi, anche se al ds Faggiano, che qualche giorno fa è stato in città a colloquio con Sebastiani, è stato chiesto Mattia Sprocati, 26enne jolly offensivo, che ha chiuso la stagione con 16 presenze e un gol. Sprocati al momento non vuole scendere in B, ma tra un mese, forse, le cose potrebbero cambiare. Oltre a questi nomi, i biancazzurri hanno visionato due giovanissimi della Primavera del Torino. Piacciono, infatti, Vincenzo Millico e Nicola Rauti del Torino, che oggi pomeriggio saranno in campo per la semifinale scudetto contro l’Atalanta.

I due gioielli del Toro, finora, hanno realizzato 41 gol (26 Millico e 15 Rauti) con la maglia granata. Oltre a Parma e Cagliari, anche la Cremonese punta su Gaston Brugman. Il Pescara, però, preferirebbe mandare il capitano in serie A e non consegnarlo ad una concorrente in serie cadetta.

Daniele Ciofani del Frosinone e Gianluca Scamacca del Sassuolo sono i due nomi cerchiati in rosso, per quanto riguarda il ruolo del centravanti titolare, anche se qualche giorno fa c’è stato un contatto tra il Delfino e l’entourage di Adriano Montalto della Cremonese. Al club di Daniele Sebastiani, però, al momento non è un nome che suscita interesse. Attenzione al Perugia, che, a sorpresa, potrebbe liberare il bomber Federico Melchiorri.

