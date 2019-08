Gautieri, Ravanelli e Amelia: ecco la serie D dei grandi nomi  

PESCARA. Da Gautieri a Ravanelli, fino ad Amelia. Cognomi pesanti sulle spalle di ragazzi che partono dalla D con il sogno di ripercorrere le orme di chi in famiglia ce l’ha fatta ad arrivare in serie A. È una serie D di figli d’arte e grandi firme quella che vede protagoniste le sei sorelle d’Abruzzo. Da Chieti a Vasto, fino a Giulianova. Le abruzzesi puntano sui grandi nomi nella speranza che nei piedi di figli e nipoti d’arte ci sia lo stesso talento di chi con quel cognome addosso ha giocato a grandi livelli.

Il Chieti scommette su Marco Gautieri, terzino destro di Torre del Greco, figlio di Carmine, ex ala di Roma, Bari, Piacenza, Atalanta e Perugia, che ha alle spalle oltre 200 presenze in serie A. Carmine, ex giocatore del Pescara in B, ha già lasciato il segno in Abruzzo da allenatore, portando nel 2011-2012 il Lanciano per la prima volta in serie B. Ora tocca a Marco. Anche lui, come il papà, è cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli. Sei anni con i biancazzurri, dai Giovanissimi fino alla Primavera, e un anno nella Berretti del Tuttocuoio, poi le esperienze in D con Gavorrano e Sangiovannese. «La mia caratteristica principale è la corsa», dice Gautieri jr, la stessa dote del papà. «Mi piace correre lungo la fascia e attaccare. Papà mi dà tanti consigli e mi bastona quando c’è da farlo. Essere un Gautieri non è un peso per me. Certo, è una responsabilità in più, ma non mi pesa. Gioco a calcio per divertirmi, sperando di ripercorrere la carriera di papà». L’altra scommessa del Chieti è Luca Mancini, terzino sinistro del 2002, figlio di Felice, allenatore del Pescara under 17 e fratello di Andrea, attaccante ex Francavilla, Pineto e L’Aquila.

La Vastese punta su Giammarco Ravanelli, nipote dell’attaccante Fabrizio, detto “Penna bianca”, che con la Juventus ha vinto scudetto, coppa Uefa, coppa Italia, Supercoppa italiana e Champions League. Giammarco, 20 anni da compiere a dicembre, è un centrocampista cresciuto nelle giovanili del Perugia e del Siena, che nelle ultime due stagioni si è fatto le ossa in D con la Pianese dove ha collezionato 50 presenze e vinto il campionato.

Nella Vastese c’è anche il preparatore dei portieri Luca Amelia (foto), 40 anni, che in Abruzzo ritrova il fratello Marco, allenatore dei biancorossi, campione del mondo nel 2006 ed ex portiere di Milan e Roma, squadre con le quali ha vinto due scudetti.

A Giulianova è arrivato Emanuele Malandra (foto in basso) 18 anni, di Casalincontrada, terzino destro, cugino del pescarese Fabio Grosso, campione del mondo 2006. In giallorosso c’è anche il capitano Federico Del Grosso, gemello di Cristiano che gioca nel Pescara e ha calcato i campi della serie A con Atalanta, Cagliari, Siena e Ascoli.

Un altro figlio d’arte è il terzino Daniel Di Nicola, avezzanese doc, figlio di Davide, ex bomber di Rimini e L’Aquila, che ha firmato con il Montegiorgio. A Matelica, invece, c’è il difensore pescarese Samuel Di Renzo, figlio di Carlo, procuratore tra gli altri di Del Pinto e D’Orazio. Insomma, è una D grandi firme per ragazzi cresciuti a pane e pallone. Per loro, figli e nipoti d’arte, il calcio è una questione di famiglia.

