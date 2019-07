Il colpo del Pescara: accordo per Chochev 

PESCARA. Chochev come Memushaj? Il Pescara se lo augura. A distanza di cinque anni la storia si ripete e i protagonisti sono gli stessi: da un lato l’agente di calciatori, Mario Giuffredi, dall’altra il presidente biancazzurro Daniele Sebastiani. Nell’estate del 2014 i due trovarono l’accordo per l’arrivo in Abruzzo di Ledian Memushaj, che era reduce da un’operazione al legamento crociato del ginocchio destro. Ieri, invece, il procuratore napoletano ha raggiunto un’intesa di massima con Sebastiani per lo sbarco in riva all’Adriatico di Ivaylo Chochev, forte centrocampista bulgaro che a breve sarà svincolato dal Palermo. A marzo, durante il match di qualificazione agli Europei 2020 Bulgaria-Montenegro, Chochev si è infortunato in modo grave. In seguito a uno scontro di gioco, il calciatore nato nel 1993 a Pleven, ha riportato la frattura scomposta della rotula destra e la lesione completa del tendine sottoquadricipitale. Dopo il terribile incidente, è stato operato al Policlinico dello Sport Monza dal professor Ferdinando Battistella e ha subito iniziato la lunga riabilitazione. Se tutto dovesse andare per il verso giusto, l’ex giocatore del Cska Sofia sarà a disposizione di Zauri a novembre. Il Pescara gli darà la possibilità di recuperare con calma augurandosi che il ragazzo raggiunga la completa guarigione. In tal caso, il presidente Sebastiani potrebbe ritrovarsi tra le mani una pepita d’oro. Prima dell’infortunio, infatti, Chochev aveva un valore di circa 4 milioni di euro. È legato al Palermo per un’altra stagione (stipendio circa 400.000 euro), ma il club siciliano ripartirà dalla serie D e lui sarà libero di scegliersi un nuovo club. Oltre 100 partite con i rosanero (75 e 6 gol in serie A, 41 gare e 5 reti in B), ha giocato un anno insieme a Brugman in Sicilia (stagione 2016-17) e in quella successiva ha segnato un gol all’Adriatico (3 novembre 2017) contro il Pescara nella gara terminata in parità (2-2) tra i rosanero guidati dall’attuale tecnico del Teramo Bruno Tedino e i biancazzurri di Zeman. Trequartista o mezzala di grande qualità tecnica e potenza fisica, ha fatto tutta la trafila nelle Nazionali giovanili bulgare, fino al debutto nel 2015 nella rappresentativa maggiore, dove ha collezionato 18 presenze mettendo a segno 3 gol. La speranza è che l’accordo possa ricalcare l’esito positivo di quello sottoscritto cinque anni tra Giuffredi e Sebastiani per Memushaj. Nel frattempo, i due hanno perfezionato la trattativa per Massimiliano Busellato, un altro giocatore assistito da Giuffredi, che al pari di Chochev dovrà attendere lo svincolo per essere ufficializzato dal Delfino. Con la scomparsa del Foggia dal calcio professionistico, Busellato diventerà un calciatore del Pescara firmando un contratto biennale con opzione per il terzo. Intanto, ieri ci sono stati nuovi contatti con l’Atalanta per ratificare l’arrivo in prestito di Marco Tumminello. L’attaccante di Erice ha ribadito la sua volontà di indossare la maglia biancazzurra. Per sbloccare l’affare si attende solo l’ok del club di Percassi che dovrà partecipare al pagamento dell’ingaggio (circa 400.000 euro) della punta. La speranza è che il passaggio di Tumminello al Delfino venga perfezionato nelle prossime ore in modo da dare la possibilità all’ex romanista di mettersi subito a disposizione di Zauri. A breve ci sarà un incontro con il ds del Napoli Cristiano Giuntoli per definire il prestito di Luca Palmiero al Pescara e la cessione di Marco Perrotta al Bari. Sebastiani pensa anche a sfoltire la rosa: nelle ultime ore sono arrivate richieste per Simone Tascone (Sambenedettese) e Leonardo Maloku (Pianese e Fermana).

Calendari. A breve la Lega B comunicherà la data in cui si svolgerà la presentazione dei calendari e il luogo che ospiterà l’atteso evento. Al momento, la scelta è ristretta tra due città, Ascoli e Pisa, e il quadro della nuova stagione verrà svelato nei primi giorni di agosto (di sicuro entro il 7).



