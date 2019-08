Il Pescara pensa anche ai baby Millico e Gabbia

PESCARA. Grigoris Kastanos è del Pescara, servono ancora un esterno offensivo, un’altra mezzala e almeno un difensore. Il Pescara è pronto a scatenarsi per soddisfare le richieste di Luciano Zauri. Sabato (ore 18) all’Arechi i biancazzurri debutteranno in campionato contro la Salernitana e la società vuole accelerare sul mercato. Stamane, il presidente Daniele Sebastiani e il direttore sportivo Antonio Bocchetti hanno chiuso l'affare Kastanos. Grazie agli ottimi rapporti con la Juventus, il Delfino ha battuto la concorrenza di Saragozza e Salernitana trovando l’intesa per il ritorno in Abruzzo del centrocampista cipriota che ha già vestito la maglia biancazzurra in serie A nel 2017. Kastanos ingaggiato con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il 21enne piace per la sua versatilità. Per ora, Zauri lo impiegherà nel ruolo di mezzala, ma in futuro non è escluso che i tifosi pescaresi lo vedano agire in posizione di trequartista. Tutto dipenderà dagli ultimi movimenti di mercato che chiuderà i battenti il 2 settembre. Se non dovessero arrivare esterni offensivi affidabili, l’allenatore marsicano potrebbe optare per un cambio in corsa affidandosi a moduli alternativi al 4-3-3: il 4-3-2-1 o il 4-3-1-2. In tal caso Kastanos potrebbe essere spostato più avanti a ridosso di una o due punte. In ogni caso, i dirigenti non hanno abbandonato l’idea di rinforzare la prima linea con esterni puri. Fino a qualche giorno fa il nome più caldo era quello di Antonio Di Gaudio, ma le resistenze dell’attaccante del Verona hanno fatto storcere un po’ in naso a Sebastiani che ha cercato altre soluzioni. In attesa di risposte definitive, il Pescara si è portato avanti per Ryder Matos dell’Udinese. L’ala brasiliana, rientrata in Friuli per fine prestito dopo aver conquistato la promozione con il Verona, guadagna circa 400.000 euro (100.000 in meno rispetto a Di Gaudio) e non dovrebbero esserci problemi a trovare l’accordo. Con Matos potrebbe sbarcare in riva all’Adriatico anche il 19enne attaccante serbo Milos Bocic.

L'attaccante del Torino Vincenzo Millico, 19 anni, obiettivo di mercato del Pescara

Inoltre, il Delfino segue con interesse Cesar Falletti del Bologna e, soprattutto, è pronto a tornare alla carica per il talento del Torino Vincenzo Millico. Il club granata pare abbia cambiato idea sul futuro del 19enne che il 1° agosto ha esordito in Europa League segnando una rete al Debrecen. L’obiettivo del Toro è consentire al ragazzo di giocare con continuità. E il Pescara è pronto a soddisfarlo, anche se bisognerà battere la concorrenza di numerose società di B (Chievo in primis). Tornando alla Juventus, oltre a Kastanos, il Delfino proverà a rilevare anche il terzino sinistro Pietro Beruatto, classe 1998, che però i bianconeri vorrebbero trattenere utilizzandolo nella squadra under 23.

Nel frattempo, dopo la Roma, pure la Juve ha chiesto informazioni per il giovane portiere Igor Lucatelli. In caso di offerta allettante il 16enne potrebbe lasciare l’Abruzzo al pari di un altro baby: Leonardo Straccio. Il centrocampista del Pescara, classe 2004, si è messo in evidenza nell’ultimo campionato guadagnandosi la convocazione nella Nazionale under 15 e attirando le attenzioni di club blasonati, tra i quali l’Inter. A quanto pare, la trattativa è in dirittura di arrivo e nei prossimi giorni Straccio dovrebbe essere ceduto al club nerazzurro.

A centrocampo, dopo Kastanos, arriverà un altro elemento: difficilissimo arrivare a Luca Mazzitelli del Sassuolo e a Luca Valzania dell’Atalanta, al club orobico è stato chiesto Matteo Pessina, sul quale però in pole c’è il Verona. Infine, per quanto riguarda la difesa, è stato fatto un sondaggio per il 32enne Mirko Drudi del Cittadella, ma il sogno per completare il reparto si chiama sempre Matteo Gabbia, il capitano dell’Italia under 20 che il Milan, almeno per ora, non vuole cedere.



©RIPRODUZIONE RISERVATA