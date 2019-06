Il sogno è realtà: Pescara piega San Severo ed è in A2

MONTECATINI. L'Amatori Pescara corona il sogno della A2. San Severo va ko 77-71 e alla sirena finale è una grande esplosione di gioia per i giocatori, la società e i tifosi prfesenti in Toscana per seguire l'ultimo atto della stagione. Un'avventura agonistica che merita un gigantesco applauso da parte di tutto l'Abruzzo sportivo. E non solo. Meritano un immenso applauso tutta la società, guidata dal presidente Carlo Di Fabio, per gli sforzi compiuti, lo staff tecnico capitanato da coach Rajola e tutti i giocatori che hanno conquistato in questa annata la seconda partecipazione consecutiva alle Final Eight di Coppa Italia e si sono guadagnati la possibilità di riportare una squadra di Pescara in serie A dopo oltre trent'anni. Un anno sportivo indimenticabile e una pagina di storia incredibile scritta con inchiostro rosso su pagine bianche.

