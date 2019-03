Italia, facili illusioni. Calcio donne cresce

Va così oggi. Ci si entusiasma con poco. Basta un successo sulla Finlandia per sognare e per azzardare l’inizio di un ciclo glorioso. In altri tempi, sarebbe stata normale amministrazione. Adesso, invece, il 2-0 di sabato sera a Udine autorizza a facili entusiasmi. Nel calcio di oggi, come nella vita, basta un risultato per deprimersi oppure per eccitarsi. Non c’è tempo per metabolizzare e analizzare, serve subito un’analisi che produca una sentenza. L’equilibrio nei giudizi non va più di moda, però qualche considerazione si può fare. Ad esempio, si può esternare la sensazione – quella sì – che questo gruppo abbia le basi solide per crescere. Fino a quanto non è dato sapere. Non basterà la verifica di domani sera a Parma contro il Liechtenstein per scoprirlo. Serviranno tante partite, soprattutto quelle con le big, per pensare di arrivare fino in fondo a Euro 2020 com’è auspicio diffuso, magari ignorando che all’ultimo appuntamento internazionale, i Mondiali di Russia 2018, non ci siamo nemmeno qualificati. La verità è che c’è una generazione che sta sbocciando, bisogna vedere come verranno fuori i fiori. Le sensazioni sono buone, ma sono sensazioni e basta. E per agevolarle sarebbe il caso di fare qualche gol in più contro i dilettanti che gli azzurri avranno di fronte domani sera. In attesa di un altro bagno di folla – questa volta al Tardini – con la Nazionale rivista e corretta dal ct Mancini, la domenica calcistica ci ha lasciato in dote un profumo rosa, quello sprigionato da Juventus-Fiorentina giocata all’Allianz Stadium tutto esaurito (ingresso gratuito), come se fosse un’esibizione di quei bianconeri che da anni dettano legge. Anche le ragazze bianconere mica scherzano! Erano in vetta alla classifica con un punto di vantaggio sulla Fiorentina, battuta 1-0 nello scontro diretto che dovrebbe incoronare di nuovo la Juventus. Da quando la Fifa ha ordinato lo sviluppo, il calcio femminile un po’ alla volta sta lievitando anche in Italia. A rilento, invece, il processo di crescita in Abruzzo. Troppo a rilento.

