L'Amatori Pescara cede alla distanza a Salerno

SALERNO. L'Amatori Pescara cede 91-81 a Salerno nella gara 1 delle finali play off. Il risultato finale non deve trarre in inganno: l'Amatori del coach Rajola è stata in partita e per lunghi tratti della contesa ha guidato il punteggio, offrendo una prova gagliarda.

La squadra del presidente Carlo Di Fabio, in un palazzetto caldo, ha sfiorato l'acuto nella prima gara della serie rendendo difficilissima la vita alla Virtus Arechi, ma ha pagato dazio sul finale alla maggiore esperienza dei campani e alla loro precisione chirurgica dai 6.75. Martedì si replica in Campania per una fondamentale gara 2 della serie. Nel weekend, invece, ci si sposta in riva all'Adriatico per gara 3.