La Teate ingaggia Sanna nel ruolo di ala piccola

CHIETI.La Teate Basket piazza il primo colpo sul mercato: arriva Massimiliano Sanna, ala piccola di 196 centimetri, 31 anni, proveniente alla Virtus Arechi Salerno. Sanna non ha bisogno di presentazioni per gli appassionati di pallacanestro: scorrono ancora vivide davanti agli occhi dei tifosi teatini le immagini amare della semifinale con la compagine salernitana in una serie combattuta e nella quale Massimiliano ha svolto un ruolo da protagonista, specialmente in gara 3 durante la quale ha confezionato una prestazione coriacea. La società del presidente Gabriele Marchesani, in cerca di un “3” duttile e d’esperienza, anche per questo motivo ha deciso di puntare su di lui nella costruzione di un roster che si prospetta di assoluto livello. Sanna può offrire diverse soluzioni tattiche a coach Coen: pericoloso tanto in attacco,nell’uno contro uno (67% nella scorsa stagione) senza dimenticare la sua dimensione perimetrale (40% da tre), quanto in difesa, dove è in grado di ruotare anche sul “4” avversario. Torinese di nascita, dopo il primo contatto con la palla a spicchi a Biella, Sanna passa a Casal Monferrato, società nella quale ha concluso la sua formazione giovanile approdando in prima squadra fino all’esordio in A2. Nel 2008/09, passa a Fossombrone in Dna dove comincia a farsi notare chiudendo la stagione con percentuali incoraggianti. L’anno successivo veste la canotta di Valenza, in serie B Dilettanti, prima del trasferimento in Toscana nella quale sosta per un quadriennio, prima a Firenze (2010/12), poi a Cecina (2012/14), sempre in serie B. La maturazione del suo gioco spinge la Poderosa Montegranaro a inserirlo in un roster competitivo e costruito per dominare il campionato. La chiamata al “piano superiore” non tarda ad arrivare con Tortona, che lo ingaggia nella stagione 2016/17. L’anno successivo viene firmato da Bergamo Basket 2014 ma con la canotta giallonera disputa solo la prima parte del campionato: infatti la Virtus Arechi Salerno irrompe sul mercato di riparazione e lo porta sulla costa con l’obiettivo di raggiungere la promozione. Il biennio in terra campana l’ha visto esplodere a livello di rendimento in entrambe le fasi del gioco. "Sono felicissimo di approdare a Chieti e di farlo al termine di una trattativa lampo, perché la società ha dimostrato subito di volermi e questo è un elemento per me importante, assolutamente non da tutti", è stato il primo commento del nuovo giocatore della Teate. "Dopo la serie tostissima di semifinale, ho apprezzato l'intensità e la solidità del sistema di coach Piero Coen, e sono contento di lavorare con lui, che mi ha sempre messo in difficoltà tra l'altro. A parte le battute, sono convinto che sarà un anno di grande soddisfazione per la società e per la città di Chieti, conscio della storica passione per la pallacanestro. Sono pronto ad affrontare un anno ambizioso davanti a un pubblico numeroso e meritevole di altri palcoscenici”. Molto soddisfatto coach Coen: “Sanna ha dimostrato tutto il suo valore nel corso dell’anno e soprattutto nella serie di semifinale contro di noi. Sono sicuro nell’affermare che, nel ruolo di ala piccola, Massimiliano sia uno dei migliori della categoria. La società ha fatto un ottimo acquisto!”.