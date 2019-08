Pescara-Drudi si fa, ritorna Machin

PESCARA. Doppio colpo in arrivo. Scatto del Pescara per il difensore Mirko Drudi del Cittadella e per il centrocampista Josè Machin del Parma. Ieri i biancazzurri hanno riaperto la trattativa con il club veneto per assicurarsi il 32enne centrale romagnolo. Il Milan tentenna per cedere Matteo Gabbia ed ecco che il club del patron Sebastiani ha riallacciato i contatti con il Cittadella. Le parti sono vicinissime e nelle prossime 24 ore dovrebbe arrivare la fumata bianca. Drudi ha fatto sapere ai veneti di voler cambiare aria per accettare il biennale che il Delfino vorrebbe fargli firmare. Le due società stanno trovando una soluzione e il Pescara, per facilitare l’operazione, vorrebbe offrire ai granata anche dei giocatori in prestito.



Oltre a Drudi, ieri il club adriatico ha contattato il Parma per il clamoroso ritorno di Josè Machin. Lo scorso gennaio, il 23enne centrocampista guineano, è stato ceduto dal Delfino al club emiliano per circa due milioni di euro, ma adesso può fare ritorno in Abruzzo visto che in Emilia, con il pescarese Roberto D’Aversa in panchina, sta trovando pochissimo spazio. La formula per il ritorno in riva all’Adriatico è quella del prestito con diritto di riscatto e già oggi il Pescara potrebbe chiudere l’operazione con Daniele Faggiano, il ds del club gialloblù. Sfumato Ryder Matos, che ha lasciato l’Udinese per gli svizzeri del Lucerna, il Pescara si è tuffato su Federico Bonazzoli della Sampdoria. Il 22enne attaccante blucerchiato è nella lista dei partenti e dovrebbe lasciare Genova con la formula del prestito. Il Delfino ne ha parlato con il ds doriano Carlo Osti, ma al momento la trattativa non è caldissima. La Samp, infatti, per cedere Bonazzoli, deve trovare un sostituto. I blucerchiati avevano messo nel mirino Giovanni Simeone della Fiorentina, ma il “Cholito” ieri ha firmato per il Cagliari. Ora i liguri si sono messi di nuovo a scandagliare il mercato dei bomber e, fino a quando non ne troveranno uno, non lasceranno partire Bonazzoli, che in Abruzzo ha già vestito la maglia della Virtus Lanciano nel campionato di serie B 2015-2016. I biancazzurri, però, non mollano la pista che porta ad Antonio Di Gaudio del Verona e aspettano sempre che qualche squadra di A metta in lista di sbarco delle pedine facilmente raggiungibili.

Ieri mattina sono stati limati gli ultimi dettagli con l’Udinese per il centrocampista Svante Ingelsson. Il 21enne svedese ieri sera si è messo in viaggio per Pescara e oggi è atteso negli uffici del presidente Sebastiani per firmare il contratto. Lo svedese, poi, una volta superate le visite mediche, andrà al Poggio degli Ulivi per il primo allenamento agli ordini di Luciano Zauri. Da Udine è in arrivo anche l’attaccante esterno Milos Bocic. Il 19enne serbo ha già sistemato il nuovo contratto con i biancazzurri, i quali, però, oggi devono formalizzare il passaggio in prestito del giovane attaccante.

La formula è quella del prestito con diritto di riscatto, tuttavia i friulani tentennano per l’opzione, preferendo il prestito secco. Per quanto riguarda le uscite, il portiere Elhan Kastrati, classe 1998, dopo la partita con il Pordenone dovrebbe lasciare l’Abruzzo per trasferirsi in prestito (biennale) agli svizzeri del Lugano. Definito, invece, il passaggio in prestito del mediano Moussa Ndiaye (classe 1999) al Rende (serie C).

©RIPRODUZIONE RISERVATA