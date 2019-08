Pescara-Udinese, si lavora per Bosic

PESCARA. Ore calde per il mercato del Pescara. I biancazzurri hanno archiviato la coppa Italia dopo il ko di Empoli e adesso sono proiettati alla sfida di sabato a Salerno, per la prima di campionato. «Questa squadra mi piace», ha detto il presidente Daniele Sebastiani dopo la sconfitta di Empoli. «Al Castellani abbiamo affrontato la corazzata del prossimo campionato e una sconfitta ci può stare. Tuttavia ho visto un bel Pescara, specie nel secondo tempo», ha evidenziato il patron biancazzurro. «Mi piace la mentalità offensiva che l’allenatore sta dando alla squadra. Mercato? Qualcosa in questi giorni faremo...». Sebastiani non si sbottona, ma nelle prossime 48 ore il Delfino potrebbe piazzare 2-3 colpi in entrata.

I dirigenti pescaresi, infatti, domani sono attesi a Milano per chiudere alcune trattative. Il primo che si vestirà di biancazzurro è Grigoris Kastanos. Il 21enne centrocampista della Juventus ha già dato il placet per il trasferimento in riva all’Adriatico e il Pescara deve definire con la Juve la modalità del trasferimento, che probabilmente sarà con la formula del prestito con diritto di riscatto. Dai bianconeri, poi, si proverà a prendere anche Pietro Beruatto, 20 anni, terzino sinistro della Juve under 23. Sebastiani spera di convincere il ds bianconero Fabio Paratici, ma non sarà semplice.

Domani, inoltre, potrebbe esserci un vertice di mercato con il Verona per provare a sbloccare la trattativa per Antonio Di Gaudio. L’esperto esterno offensivo non rientra nei piani degli scaligeri, ma non vuole lasciare l’Hellas. Il Pescara proverà a convincerlo, però i veronesi dovranno contribuire al pagamento di gran parte dell’ingaggio (circa 500mila euro) dell’ex Carpi.

Il Delfino, però, non andrà per le lunghe. Nel caso in cui Di Gaudio dovesse tentennare ancora, allora i dirigenti biancazzurri faranno di tutto per ingaggiare Ryder Matos (classe 1996) dell’Udinese.

Milos Bosic, 19 anni, attaccante

Con i friulani, inoltre, c’è anche un altro nome in ballo. Si tratta dell’esterno offensivo serbo Milos Bocic, 19 anni, che il club bianconero vorrebbe mandare in Abruzzo con la formula del prestito secco.

Il Delfino ci sta ragionando e probabilmente anche domani farà un vertice di mercato con Pierpaolo Marino, il dg dell’Udinese. Lorenzo Crisetig del Bologna è un centrocampista che interessa, ma non è il solo. Nelle ultime ore, infatti, i dirigenti biancazzurri hanno fatto anche dei sondaggi per il fantasista Cesar Falletti. Il 26enne uruguagio non rientra nei piani dei felsinei e sta valutando diverse proposte, tra cui una interessante dal Messico.

Per quanto riguarda le cessioni, i terzini Davide Vitturini e Christian Ventola dovrebbero restare in biancazzurro. I due ragazzi cresciuti nel vivaio, infatti, dopo la partita di coppa Italia, hanno convinto definitamente la società. Ventola, per la sua duttilità tattica, è quello che ha più chance di trovare spazio con Zauri. Per Vitturini, invece, sarà un po’ più difficile, visto che sulla fascia destra ci sono già Balzano, Zappa e Ciofani.

