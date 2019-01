Rossi, il Pescara tentenna Venezia pronto a chiudere  

PESCARA. Dopo un paio di giorni di silenzio, ieri il Pescara ha definitivamente abbandonato la trattativa per l’attaccante Alessandro Rossi. Il 22enne della Lazio, infatti, non arriverà in biancazzurro e nelle prossime ore si legherà al Venezia. Il Delfino ieri ha chiesto altro tempo all’entourage del giocatore.

Il motivo? La mancata cessione di Andrea Cocco (Juventuns U23 in pole). Senza la partenza dell’attaccante, infatti, il club di Sebastiani non ha intenzione di sobbarcarsi un altro contratto. Rossi, per questo motivo, nelle prossime ore firmerà per il Venezia del patron Joe Tacopina. Ieri mattina, inoltre, c’è stato un colloquio telefonico tra il tecnico dei lagunari, Zenga, e il giocatore. Contatto che ha fatto scattare la scintilla.

Il Pescara, a meno di clamorosi ripensamenti, dovrà sondare altrove per trovare la punta da consegnare a Bepi Pillon, che ieri ha incontrato al Poggio degli Ulivi il presidente Daniele Sebastiani. Con Rossi lontanissimo, si avvicina invece l’attaccante Marco Tumminelo (classe 1998) dell’Atalanta.

Gaetano Monachello, classe 1994

Il direttore generale orobico Giovani Sartori ha proposto a Sebastiani uno scambio di prestiti, con Gaetano Monachello che farebbe ritorno a Bergamo e Tumminnello il percorso inverso.

Il giocatore piace ai biancazzurri, ma la risposta definitiva verrà data solo tra qualche giorno.

Oltre a questo profilo, però, c’è sempre Gianluca Scamacca del Sassuolo, mentre sembra difficile al momento arrivare a Lamin Jallow, visto che la Salernitana sta trattando con il Chievo l’acquisto a titolo definitivo dell’attaccante gambiano. La prossima settimana sarà decisiva per la trattativa tra il Genoa e Josè Machin, visto che il patron ligure Enrico Preziosi da domani sarà in Italia dopo le vacanze a Dubai. Il Delfino ha chiesto di nuovo informazioni per il terzino sinistro Filippo Costa della Spal.

Il 23enne mancino, però, per scendere in B, chiede garanzie tecniche visto che su di lui ci sono anche Empoli e Verona pronte ad ingaggiarlo. L’Atalanta potrebbe mettere sul mercato il 23enne polacco Arkadiusz Reca e non bisogna escludere un possibile sondaggio del Pescara.

Infine, il neo difensore biancazzurro Davide Bettella (difensore classe 2000) arriverà in riva all’Adriatico soltanto mercoledì, dopo gli impegni con la Nazionale under 20.

