San Salvo-Tortoreto tappa del Giro 2020

PESCARA. Non c’è il crisma dell’ufficialità - e non arriverà prima di giovedì 24 ottobre quando a Milano verrà presentata l’edizione numero 103 - ma anche nel 2020 il Giro d’Italia attraverserà l’Abruzzo. A meno di colpi di scena, infatti, ci sarà una tappa tutta abruzzese, la San Salvo-Tortoreto. Una frazione che è stata oggetto in queste settimane di un braccio di ferro per quanto riguarda l’ultima parte del tracciato. Inizialmente doveva essere una tappa di trasferimento, di quelle che fanno la gioia dei velocisti.

Poi, cammin facendo, da parte della Rcs - che organizza la corsa - è sorta l’esigenza, invece, di un percorso più duro. E così si era pensato a un arrivo a Prati di Tivo, sempre in provincia di Teramo. È bastata solo l’intenzione di modificare l’arrivo per provocare la reazione dell’amministrazione di Tortoreto che ha chiesto e ottenuto il rispetto dei patti.

Così facendo, probabilmente, si lavorerà sul tracciato finale (Colonnella e Controguerra) in modo tale da renderlo più duro e, quindi, andare incontro alla Rcs che ha chiesto una giornata impegnativa per i corridori. Non sarà la prima partenza da San Salvo; il 10 maggio del 2013, infatti, è stata sede dello start del giro nella tappa, poi, arrivata a Pescara. Per Tortoreto, invece, si tratta di un ritorno a distanza di dodici mesi visto che nel maggio scorso la corsa rosa è partita dal Lido dopo un giorno di riposo seguita alla tappa abruzzese Vasto-L’Aquila.

Le anticipazioni che circolano sul web per quanto riguarda il tracciato del Giro d’Italia 2020 parlano di cronometro della Costa dei Trabocchi o di eventuale arrivo a Roccaraso, tutte ipotesi messe da parte a beneficio della San Salvo-Tortoreto. Che passerà per la Costa dei Tarbocchi e da Francavilla svolterà verso Chieti.



La 103ª edizione della corsa Gazzetta è in calendario da sabato 9 a domenica 31 maggio 2020; per l’ottava volta, dal 2002, la partenza avverrà dall’estero.

