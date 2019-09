Spettacolo Velandiamo, Celeste è sempre lì 

PESCARA. Oltre 60 imbarcazioni, il mare colorato dalle vele, uno spirito sportivo e allo stesso tempo amichevole, intere famiglie coinvolte e poi la lunga fase delle premiazioni. È stata tutto questo la giornata di Velandiamo, la tradizionale e più partecipata regata d’Abruzzo che anche quest’anno ha dato spettacolo al Marina di Pescara e in mare tra il porto canale e Montesilvano. Merito del Circolo velico La Scuffia che riesce a fare adepti con un “format popolare” rispetto alle più rigide e agonistiche regate di circolo. Una festa della vela al cui appuntamento non è mancata Celeste, barca plurititolata di Pescara, degli armatori Mario D’Annunzio e Andrea Mori, che anche quest’anno si è imposta andando a vincere per la sesta volta (seconda consecutiva) il trofeo Velandiamo. L’equipaggio – Andrea e Stefano Cristini, Roberto Di Paolo Emilio, Giuseppe Santoro, Giovanni Silveri, Luciano Guazzieri e Riccardo Calabrese oltre ai due armatori – ha vinto con vigorosa tranquillità di bolina e dopo un superba rimonta con spi (vento da poppa), chiudendo davanti a Jonathan (Platu 25) di Giancarlo Casuscelli, High Five baby (Platu 25) di Elisabetta Chiarelli e Scura (Comet 515) di Fabio e Gianluca Di Francesco. Con Celeste ha navigato la solidarietà con i colori rosa della Race for the cure, l’iniziativa a sostegno della lotta contro il tumore al seno che si svolgeva in contemporanea in piazza Salotto e i cui colori sono stati issati anche dall’equipaggio femminile delle Femmes Fatales. Fra gli altri vincitori di categoria il Flying Dutchman di Enzo D’Angelo e Paolo Ciamarone, Blu Spitfire (One Design 27) di Federica Cosentino, Cecilia (Grand Soleil 34) di Massimo Cerimele, Trilli (Italia 10.98) di Massimo Di Berardino e Barbalandra (Barberis 421) di Paola Galeota. Alla fine foto di gruppo (vedi a sinistra) di tutti i vincitori e maxi brindisi.

