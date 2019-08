Svolte di Popoli, trionfa Dennis Zardo

POPOLI. Alla vigilia era il favorito di tutti e lui non ha tradito le attese andando vicino a battere il record di Faggioli, stabilito nel 2016 battendolo, però, nella somma dei tempi delle due manche. Dennis Zardo, su Norma M20 è il vincitore della 57ª cronoscalata Svolte di Popoli, prova valida per il Trofeo Italiano Velocità Montagna Nord/Sud. La vittoria per il pilota veneto è arrivata al termine di una giornata torrida con il caldo che ha creato problemi sia alle auto in gara, che agli spettatori, giunti numerosi da ogni parte dell'Abruzzo, ma anche da fuori regione, per assistere alla tradizionale gara popolese. Due persone, un anziano e una donna, hanno avuto un malore, tanto da dover ricorrere alle cure dei medici del vicino ospedale.

