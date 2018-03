Torneo delle regioni, il Friuli Venezia Giulia re degli Juniores

L'AQUILA. Il Friuli Venezia Giulia vince all'Aquila il "Torneo delle regioni" di calcio a 11 nella categoria Juniores (classe 1999 o 2000) battendo le Marche (3-2) dopo una rimonta di due gol. La vittoria è arrivata al termine dei tempi supplementari. Il trofeo torna in Fvg dopo 34 anni. Dopo aver subito un primo gol in apertura d'incontro, al 4', siglato da Stambolliu, e un secondo 32 minuti più tardi, ad aopera di Sulejmani, i ragazzi del Fvg hanno finalmente reagito. Al 43' Lucheo ha infilato e subito dopo, due minuti più tardi, ha ribadito Carlevaris. Lo stesso che al 5' del secondo tempo supplementare va in rete sancendo una doppietta ma, soprattutto, la vittoria del torneo, categoria Juniores. I ragazzi Fvg avevano già affrontato le Marche, nella prima giornata del girone eliminatorio, e anche in quella occasione avevano vinto, 1-0.

Ricordiamo che il titolo femminile della 57° edizione del Torneo delle regioni è andato alla Lombardia. Le ragazze di Roberta Antignozzi hanno superato la Sicilia per 1-0. Con questa vittoria la Lombardia è diventata la squadra più titolata in questa specifica competizione, con ben 9 trofei alzati al cielo a due anni di distanza dall’ ultima volta.

Negli Allievi ha vinto il Veneto, che in semifinale aveva battuto l'Abruzzo. Nella finale di Teramo contro la Toscana ha faticato parecchio e alla fine è stato decisivo un calcio di rigore di Tomasi, a 2' dallo scadere del secondo tempo supplementare, quando lo spettro dei tiri dal dischetto incominciava ormai ad aleggiare.

Nella categoria Giovanissimi ha invece trionfato il Lazio. Sempre a Teramo la formazione di Gianfranco Pesci ha battuto la Sicilia 3-1 in un match che per 85’, cioè in chiusura dei supplementari, era rimasto in sostanziale equilibrio.