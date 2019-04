Travaglia trionfa agli Internazionali d'Abruzzo

FRANCAVILLA AL MARE. Stefano Travaglia ha trionfato agli Internazionali di tennis d’Abruzzo-Goldbet Tennis Cup, torneo challenger Atp con 46mila 600 euro di montepremi, giocato sulla terra rossa dello Sporting Club Francavilla al Mare (Chieti). Il 27enne di Ascoli Piceno, numero 154 Atp, quinto favorito del tabellone, ha superato oggi, in finale, dopo due ore e 22 minuti di battaglia, il tedesco Oscar Otte, numero 146 del mondo e terza testa di serie del seeding, col punteggio di per 6-3 6-7 (3) 6-3. Per l’italiano, è il terzo successo a livello challenger della carriera su altrettante finali disputate. In precedenza, Travaglia ha vinto nel 2017 a Ostrava e lo scorso anno a Marbella.