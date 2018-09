Venti squadre e 138 corridori al via per il Trofeo Matteotti

PESCARA. Tutto pronto per la 71ma edizione del Trofeo Matteotti di ciclismo, che si disputerà sul circuito cittadino di Pescara domenica 23 settembre. La cerimonia di presentazione della classica pescarese si terrà all'Aurum-Fabbrica delle Idee di Pescara, martedì 18 settembre, alle 19. In quella circostanza, interverranno il presidente del Trofeo Matteotti, Daniele Sebastiani e il presidente della Federciclismo, Renato Di Rocco. Al via ci saranno 20 squadre e 138 atleti. Il circuito di 15 chilometri, parzialmente rinnovato, si snoderà come di consueto, tra Pescara e Montesilvano (Pescara) per un totale di 195 chilometri con partenza e arrivo in piazza Duca degli Abruzzi. Spiccano al via le tre formazioni World Tour, con la Movistar che avrà il colombiano Carlos Betancur come uomo di spicco insieme all'ex azzurro Daniele Bennati. La francese Groupama - Fdj potrà schierare il vincitore dell'edizione del 2013, lo svizzero Sébastien Reichenbach. La nazionale italiana, guidata dal commissario tecnico Davide Cassani, invece, avrà una forte componente giovane capitanata da Damiano Caruso e dal velocista Sacha Modolo.Tanto Abruzzo al via dell'edizione 2018: nella Bardiani-Csf, gli sguardi dei tifosi saranno puntati su Giulio Ciccone che avrà al suo fianco Vincenzo Albanese, altro vincitore del Trofeo Matteotti nel 2017, allora in maglia azzurra. Da tenere d'occhio anche l'Androni Giocattoli - Sidermec di Gianni Savio e del ds Alessandro Spezialetti; la squadra detentrice della Ciclismo cup, dopo l'ottimo Giro d'Italia, proverà a confermarsi con Ballerini, Masnada, Gavazzi, Cattaneo e Belletti. La Wilier Triestina Selle Italia potrà contare, tra gli altri, su Giuseppe Fonzi ed Edoardo Zardini. Altra squadra dalla forte anima abruzzese sarà la Nippo-Vini Fantini Europa Ovini che si presenta con la maglia azzurra della Tirreno Adriatico, Nicola Bagioli e col capitano Marco Canola e lo spagnolo Juan Josè Lobato tra gli uomini di punta. Abruzzese anche il team manager della italo-romena MsTina-Focus , Stefano Giuliani che sarà protagonista nel doppio ruolo di direttore tecnico della classica abruzzese e nell'ammiraglia di una delle formazioni continental in gara.