Alba Adriatica, corriere con la droga per la costa teramana

ALBA ADRIATICA. Trasportava la droga tra la Campania e l'Abruzzo che poi veniva spacciata nei comuni della riviera teramana e a San Benedetto del Tronto. Con questa accusa i carabinieri hanno arrestato un cittadino nigeriano di 33 anni, senza fissa dimora. Nell'appartamento di Villa Rosa dove abitava i militari dell’Arma hanno rinvenuto, occultati dietro la stufa e una bombola del gas, 23 ovuli termosaldati contenenti “eroina” per complessivi 100 grammi: si calcola che una volta immessi sul mercato avrebbero fruttato oltre 12mila euro. Rinvenuti e sequestrati anche contanti per 3mila euro, un coltello a serramanico lungo 18 cm, un permesso di soggiorno falsificato (che poi il nigeriano avrebbe ammesso di aver acquistato a Napoli), 4 telefoni cellulari, nonché un agenda con annotate varie cifre riconducibili a somme di denaro. Il nigeriano in passato è stato arrestato con 380 ovuli di cocaina.