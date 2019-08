Escursionista 64enne muore in montagna

TERAMO. Un altro malore fatale sulle montagne abruzzesi. Dopo il turista originario del Veneto, che domenica è stato stroncato da un infarto sul versante aquilano del Gran Sasso, oggi pomeriggio c'è stata un'altra vittima sul versante teramano del massiccio. Si tratta di Giancarlo Fraccascia, 64 anni, pensionato di Roma, che stava facendo una escursione con i familiari in Val Maone, a circa 1950 metri di altezza. La comitiva, approfittando anche delle temperature più fresche visto che nel primo pomeriggio nella zona ci sono state delle piogge, aveva deciso di fare una escursione. Improvvisamente l'uomo ha accusato il malore e si è accasciato a terra. L'allarme è stato immediato e in poco tempo sul posto sono intervenuti l'elicottero del 118 dell'Aquila e le squadre del Soccorso Alpino. Ma per il 64enne non c'è stato nulla da fare. Il corpo è stato trasportato all'obitorio dell'ospedale dell'Aquila.

