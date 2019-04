Furti in Abruzzo, preso il quarto uomo della banda dei parcometri

OSIMO. Preso il quarto uomo della banda dei parcometri che ha agito anche in Abruzzo. L'arresto all'aeroporto di Ciampino da parte dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Osimo (An), in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere del gip di Ancona: si tratta di un 38enne romeno, con precedenti, accusato associazione per delinquere finalizzata ai furti in danno di parcometri.

La banda dei parcometri ha da maggio a ottobre 2017 messo a segno una serie di colpi nelle Marche, Abruzzo, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Lombardia: 12 quelli addebitati all'arrestato. La banda arrivava al contenitore dei soldi dopo avere forato con il trapano il box del parcometro. Tre componenti erano stati arrestati il 31 ottobre 2017, il 38enne era riuscito a far perdere le proprie tracce. Destinatario di mandato di arresto europeo, è stato fermato il 4 marzo in Romania durante un controllo di polizia e trattenuto per essere poi estradato in Italia. Ora è rinchiuso nel carcere di Rebibbia.