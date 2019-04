Raduno di 40 fotografi da tutto l’Abruzzo

MOSCIANO. Cena condivisa tra fotografi. Nei giorni scorsi, in contemporanea in 37 città d’ Italia si è tenuta la cena condivisa di Tau Visual (Associazione nazionale fotografi professionisti), che opera su tutto il territorio nazionale.

L’appuntamento abruzzese, a cui hanno partecipato circa quaranta fotografi professionisti da tutta la regione, si è tenuto nello studio professionale “Zona 64”di Diego Pomanti, a Mosciano Sant’ Angelo (Teramo), nella zona artigianale di Ripoli. Si tratta di un "format" già sperimentato più volte negli anni, per favorire l'incontro e l' interazione fra soci e altri colleghi fotografi. Ognuno ha portato qualcosa da mangiare e assieme si è dato vita ad un incontro per parlare di fotografia e professione, conoscendo o reincontrando colleghi. Un pensiero e una dedica particolare durante la serata è andato a Mario Goderecci, noto fotografo professionista di Montorio al Vomano, scomparso il 10 aprile dell’anno scorso.