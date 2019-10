Teramo, ecco "biglietto sospeso": teatro gratis per i meno fortunati

TERAMO. Un teatro aperto alla città e sempre più inclusivo, soprattutto per chi è in difficoltà. Perché oltre ai bisogni materiali ci sono quelli culturali, legati al nutrimento dell’anima. Ha preso ispirazione dall’antica usanza napoletana del caffè sospeso il progetto “Biglietto sospeso”, lanciato a Teramo da Acs Abruzzo e Molise Circuito Spettacolo per dare la possibilità a chi non se lo può permettere di assistere agli spettacoli della stagione 2019-20 al teatro Comunale. L’iniziativa è stata avviata qualche mese fa, tanto che sono stati già raccolti circa 2mila euro, donati da imprenditori.

Ora il progetto viene rilanciato al botteghino, «dove si potrà donare una somma a piacere per il biglietto sospeso, e ogni donazione grande o piccola finirà in un fondo per chi è in difficoltà», ha detto Amelia Gattone, presidente Acs, affiancata dai rappresentanti delle associazioni di volontariato sociale che hanno sposato il progetto, Csv Centro servizi volontariato, Caritas diocesana, Gruppi di volontariato vincenziano, Banco di solidarietà.

Con i fondi accantonati saranno stampati i biglietti per assistere gratuitamente agli spettacoli di prosa, danza, musica, teatro ragazzi, teatro dialettale. I tagliandi saranno distribuiti alle persone interessate dalle associazioni che si occupano di povertà. (a.f.)

