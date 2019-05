Teramo: no ludopatia, nasce l'associazione di ex vittime e parenti

TERAMO. Sono giovani e fortemente motivati. Vogliono combattere la piaga del gioco d’azzardo, che a Teramo e provincia dilaga a livelli da record nazionale, e per farlo mettono insieme esperienze dirette (di ex vittime del gioco e loro familiari) e competenze specifiche (di giovani professioniste motivate ad affermarsi). Sono i soci di Resalio Aps, un’associazione di promozione sociale nata a Teramo due mesi fa. Resalio, inizialmente, doveva collaborare con la storica associazione “Uniti contro la droga”. Poi l’accordo non si è potuto perfezionare e Resalio è partita da sola.

Nel territorio teramano è la prima associazione che si costituisce per aiutare le vittime del gioco d’azzardo e i loro familiari. E tiene a evidenziare alcuni dati sul fenomeno: «I dati riferiti dall’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato circa l’andamento del flusso del gioco d’azzardo indicano che nel 2011, se si valuta il denaro giocato pro capite, considerando la popolazione maggiorenne, le quattro regioni che hanno un maggior indice di spesa sono Lazio, Campania, Abruzzo, Lombardia; con il primato nazionale raggiunto dall’Abruzzo nel 2012. Da alcuni dati relativi al 2017 forniti dai Monopoli di Stato rielaborati da Maurizio Fiasco, presidente di Alea (Associazione per lo studio del gioco d’azzardo), l’Abruzzo detiene la maglia nera nella classifica delle regioni italiane dove si pratica il gioco d’azzardo con le slot machine. In base all’importo pro capite destinato al gioco d’azzardo, nelle prime dieci posizioni ci sono ben tre province abruzzesi: Teramo e Pescara sono addirittura al secondo e terzo posto con 2.472 e 2.429 euro. Al decimo c’è la provincia dell’Aquila con 2.204».

Gli obiettivi di Resalio sono molteplici e l’associazione li riassume così: 1) Garantire ascolto, orientamento e supporto psicologico ai soggetti a rischio o con problematiche legate alla dipendenza da gioco d’azzardo. 2) Sostenere le famiglie. 3) Accogliere, ascoltare, comprendere e fornire informazioni finalizzate alla riduzione dei rischi connessi al gioco. 4) Fornire consulenze di tipo legale, atte ad individuare delle soluzioni relative a problemi di indebitamento o altre problematiche ad esso connesse. 5) Informare ed orientare su servizi territoriali predisposti al trattamento. 6) Costruire un momento di sensibilizzazione per la cittadinanza. 7) Creare rete e coinvolgere le realtà del territorio più sensibili ad affrontare il problema del gioco d’azzardo.

Attualmente l’associazione ha sede operativa in via D’Annunzio nel palazzo delle attività sociali del Comune di Teramo.

Componenti del primo consiglio direttivo in qualità di presidente e vice presidente sono Pasqualino Ponziani e Loredana Della Quercia Peracchia. Per la parte tecnica collaborano: Aleandra Rocci, psicologa: le dottoresse in psicologia applicata, clinica e della salute Arianna Cupelli e Francesca Di Bernardo; l’avvocato Sabrina Di Ferdinando. Per contatti e informazioni: 348-7052291 o pagina facebook Resalio Aps - dipendenza da gioco d’azzardo.(d.v.)

