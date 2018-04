Teramo: sovraffollamento, delegazione nel carcere di Castrogno / VIDEO

TERAMO. Sovraffollamento e riforma dell'ordinamento penitenziario: sono alcuni dei temi affrontati nel corso della visita che Rita Bernardini, membro della Presidenza del Partito radicale, ha fatto nel carcere teramano di Castrogno. Con lei una delegazione composta da Laura Longo, per anni presidente del Tribunale di sorveglianza dell'Aquila, Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista e il comico abruzzese Germano D'Aurelio, in arte 'Nduccio.

GUARDA IL VIDEO

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Carcere di Castrogno, i motivi della visita della delegazione Rita Bernardini, membro della presidenza del Partito radicale, Laura Longo, per anni presidente del Tribunale di sorveglianza dell'Aquila, Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista e il comico abruzzese Germano D'Aurelio, in arte 'Nduccio si sono ritrovati questa mattina a Teramo per verificare e denunciare lo stato di sovraffollamento (video di Luciano Adriani)

"Per me ha un significato particolare recarmi al carcere di Castrogno per le festività pasquali, avendolo fatto in più di un'occasione insieme a Marco Pannella", ha ricordato la Bernardini, "non posso però fare a meno di sottolineare che, nonostante le promesse, il consiglio regionale d'Abruzzo non ha ancora nominato il Garante dei detenuti".