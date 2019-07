VALLE CASTELLANA. Referendum per passare con le Marche. Nel corso dell'ultimo Consiglio comunale, a Valle Castellana (Teramo), è stato approvato, con i voti dell'intera maggioranza e del consigliere di opposizione Vincenzo Esposito (assenti, alle assise, gli altri due rappresentanti della minoranza, Enea Giovannini e Costanza Giorgi), l'avvio della procedura per indire il referendum ai sensi dell'articolo 132, comma 2, della Costituzione e della legge numero 352 del 1970, sul quesito: «Volete che il territorio del Comune di Valle Castellana sia separato dalla Regione Abruzzo per entrare a far parte integrante della Regione Marche?». Una commissione formata dal segretario comunale, da due consiglieri di maggioranza e uno di minoranza, dovà ora esaminare tutte le carte relative alla procedura per indire la consultazione popolare per il passaggio di Valle Castellana alle Marche e alla Provincia di Ascoli Piceno. La stessa commissione valuterà la congruità giuridica della proposta. Quando l'intero procedimento sarà ultimato, verrà depositata in Corte di Cassazione, a Roma, la deliberazione del Consiglio comunale per l'indizione del referendum dal consulente del «Comitato per il Referendum Valle Castellana nelle Marche», avvocato Achille Bonfiglio, e dal suo delegato supplente, avvocato Giovanni Culla. Se l'intero iter procederà, come da legge, il referendum potrebbe tenersi entro la fine del 2019.