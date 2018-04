Ricercatrice all'Aquila fra le 100 persone più influenti al mondo

L'AQUILA. Ricercatrice al Gran Sasso Science Institute (Gssi) dell'Aquila fra le cento persone più influenti del mondo. Il riconoscimento è andato all'astrofisica italiana Marica Branchesi che ha "ascoltato" le onde gravitazionali. A stilare la classifica è la rivista americana Time. Marica Branchesi oltre ad essere un professore associato del Gssi, lavora nei Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) ed è membro della collaborazione Virgo. Lo scorso dicembre Nature l'aveva già segnalata tra le dieci personalità scientifiche del 2017.

"Dalle scoperte rivoluzionarie ottenute osservando le onde gravitazionali ai riconoscimenti internazionali degli ultimi mesi, per me è un continuo susseguirsi di grandissime emozioni. Sono estremamente onorata dal fatto che, grazie a questa nomination del Time, per la prima volta assegnata a una scienziata italiana, il nostro Paese e la ricerca scientifica siano riconosciuti a livello internazionale", aggiunge la ricercatrice 41enne ordinaria di Urbino.

"Quando ho ricevuto l'email dell'editor di Time", continua, "l'ho guardata due o tre volte prima di capire: ero un po' confusa, mi chiedevo è spam o reale? La cosa più importante è che entriamo in questa classifica con la scienza: sono felice che, grazie a questa nomination, il nostro Paese e la ricerca scientifica siano riconosciuti a livello internazionale. Abbiamo un sistema formativo che è ancora di altissimo livello in fisica e astronomia, e nonostante le difficoltà, magari dovute ad un finanziamento che non è all'altezza di altri Paesi, gli scienziati italiani sono in posizioni molto importanti".

"Siamo orgogliosi che Marica sia una nostra ricercatrice", commenta Eugenio Coccia, rettore del Gssi, "è un ulteriore segno che è possibile reclutare brillanti talenti e fare scienza di frontiera in Italia e in particolare all'Aquila, che sta diventando una moderna città europea della conoscenza grazie alla presenza del Gssi, dei Laboratori del Gran Sasso dell'Infn e dell'Università dell'Aquila. Il nuovo campo dell'astronomia con molti messaggeri, cioè fotoni e onde gravitazionali, deve molto alla capacità di Marica di far fare squadra a comunità scientifiche diverse".

Gli editori del Time affermano: "Time 100 è una lista degli uomini e delle donne più influenti del mondo, non dei più potenti, anche se non si tratta di termini che si escludono a vicenda. Mentre il potere è certo, l'influenza è più sottile. Per quanto questo elenco descriva i risultati dello scorso anno, ci concentriamo anche su figure la cui influenza è destinata a crescere, guardando dietro l'angolo per vedere cosa ci sarà in futuro”. Prossima tappa a New York, dove il 24 aprile Marica è invitata a partecipare al “Time 100 Gala” al Lincoln Center.