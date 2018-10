La Juve è avvisata, Inter e Napoli ci sono

A forza di sentirsi dire che il campionato era già chiuso a ottobre i giocatori della Juve ci hanno creduto. E hanno preso la partita con il Genoa come fosse un test in vista della sfida di Champions a Manchester. Addirittura si sono “addormentati” in occasione del pareggio rossoblù. Niente di più sbagliato, perché se i bianconeri vinceranno l’ottavo scudetto di fila dovranno sudarselo come negli anni scorsi. Non a caso le rivali si sono rifatte sotto. Che poi ogni turno di campionato debba partorire per forza di cose una sentenza è un malvezzo tipico della cultura sportiva italiana per cui c’è sempre bisogno di un vincente e un perdente, in ogni momento. La lotta al vertice si deciderà da marzo-aprile in poi. Come sempre. Anche perché il Napoli si è portato a meno quattro dalla vetta e l’Inter continua la serie di successi che l’ha portata fino al terzo posto a sei lunghezze dalla Juventus. Derby vinto meritatamente dai nerazzurri al di là dell’errore del portiere Donnarumma che ha permesso a Icardi si segnare il gol partita in pieno recupero. Milan deludente: ha subito senza reagire. Gattuso ridimensionato, ammesso che finora abbia dimostrato di essere un allenatore da Milan. Rossoneri senza gioco - Higuain lasciato solo senza assistenza - al cospetto di un’Inter più fisica, specialista nei gol nel finale.Ora torna la Champions e questa settimana sarà indicativa per capire se le quattro italiane potranno guadagnarsi tutte la qualificazione alla seconda fase. Oggi, intanto, è una giornata importante per il calcio italiano che eleggerà (fino al 2020) Gabriele Gravina al vertice della Figc. Giornata storica per l’Abruzzo che per la prima volta insedierà un suo protagonista sullo scranno più alto della Federcalcio. L’ex patron del Castel di Sangro conosce tutto e tutti, non ha bisogno di guardarsi attorno. In poco tempo dovrà fare tanto per guadagnarsi la conferma tra un paio di anni. Corre il rischio di vedersi caricato di troppe aspettative da chi poi sarà pronto a gettargli la croce addosso.In bocca al lupo!@roccocoletti1. ©RIPRODUZIONE RISERVATA