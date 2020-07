A14, riprendono le chiusure notturne: oggi tocca da Atri/Pineto a Pescara nord

PESCARA. Continunano le chiusure notturne a causa dei lavori sull'autostrada adriatica. E ai lavori per gallerie e viadotti si aggiungono quelli di riparazione dei danni da incidenti. Il tratto interessato è quello compreso tra Atri/Pineto e Pescara nord, in direzione Pescara/Bari. Il traffico viene interrotto da questa notte (ore 23), martedì 7 luglio, fino alle 5 di domani, mercoledì 8 luglio, sulla carreggiata verso sud. Pertanto l'uscita è obbligatoria alla stazione di Atri/Pineto, con deviazione sulla SS16 Adriatica, in direzione di Pescara con rientro sull'A14, alla stazione autostradale di Pescara nord.

La seconda chiusura della settimana è prevista la notte successiva e cioé dalle ore 22 di mercoledì 8 fino alle 5 del mattino di giovedì 9 luglio. Questa volta è interessato l'intero tratto tra Pescara Ovest/ Chieti e Pescara Sud /Francavilla, su entrambe le direzioni di marcia. Lo stop al traffico è dovuto ai lavori previsti dal piano di interventi obbligatori per potenziare gli impianti della galleria Immacolata - Vaccari.

In alternativa, sono consigliati i seguenti itinerari: verso Bari, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara Ovest, si può proseguire sulla statale 16 Adriatica, con rientro sulla A14, alla stazione autostradale di Pescara sud; verso Ancona/Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara sud, si può proseguire sull'Adriatica, con rientro sulla A14, alla stazione autostradale di Pescara Ovest.

