Arte, natura e bellezza: un weekend alla scoperta di un patrimonio nascosto

ROMA. Seicento aperture, di cui metà all’aperto, in 300 città e 19 regioni, nel rispetto delle norme anti-covid. Tornano sabato 15 e domenica 16 maggio le Giornate Fai di Primavera, primo grande evento dedicato all’arte e alla cultura dopo le chiusure forzate. Un piccolo regalo agli italiani, frutto dell’entusiasmo delle 335 delegazioni e dei volontari Fai sparsi in tutto il Paese, pronti ad aprire e raccontare luoghi di eccezionale bellezza, spesso inaccessibili al pubblico. Da quel caleidoscopio di arte e architettura che è il Castello di Sammezzano a Reggello (FI) alle semisconosciute chiese di Gio Ponti tra Milano e Taranto, da Villa il Vascello a Roma al Palazzo Malvinni Malvezzi a Matera, con la sua luminosa commistione tra barocco e neoclassico. E ancora il Parco archeologico del Pausilypon, vicino Napoli, con la monumentale villa romana sul mare, che tanto piacque all'imperatore Augusto. "In quasi mezzo secolo di manifestazioni", ha ricordato il presidente del Fai Andrea Caradini, "abbiamo promosso oltre 60mila luoghi in tutta Italia. Quest'anno potremo accogliere solo 220mila visitatori, con un terzo dei luoghi. Meglio di niente, fino a pochi giorni fa non eravamo sicuri neanche di poterlo fare".

Mentre il ministro della Cultura, Dario Franceschini ha ribadito come la "riapertura intelligente, scrupolosa e coraggiosa" dei luoghi della cultura siano "un grande nuovo Rinascimento, con l'Italia protagonista. Ulteriore prova della grande richiesta di bellezza da parte degli italiani, il boom di richieste per il Castello di Sammezzano, "totale pazzia di quell'eccentrico del marchese Ferdinando Panciatichi Ximenes D'Aragona": in meno di due ore, esauriti 900 posti disponibili e sito web preso d'assalto.

Ma nelle due giornate a spalancare porte e cancelli anche molti siti abruzzesi, divisi tra luoghi di culto, ville, borghi, parchi naturali e archeologici.

A cominciare da Pettorano sul Gizio, borgo medievale arroccato su uno spuntone calcareo tra il fiume Gizio e il torrente Riaccio, baluardo meridionale d'accesso alla Valle Peligna. In occasione delle Giornate Fai si potrà scegliere tra tre proposte di visita: un percorso alla scoperta del borgo, con le cinque porte di accesso, il castello Cantelmo, i palazzi gentilizi e i resti della cinta muraria; oppure l’escursione nella Riserva Naturale alla scoperta di paesaggi e fauna e infine un itinerario speciale, riservato agli iscritti Fai, alla scoperta della Pettorano segreta.

A Pereto, sempre nell’Aquilano, sarà aperto la domenica dalle 10 alle 17 il Santuario della Madonna dei Bisognosi, sul Monte Serra Secca, a 1043 metri slm, punto privilegiato per ammirare tutta la Piana del Cavaliere. La chiesa risale al 1780: fatta edificare dal Cardinale Pietro Colonna Pamphili, conserva pregevoli cicli di affreschi, tra cui il Giudizio Finale di Desiderio da Subiaco.

Domenica 16 maggio, a Rocca di Botte si potranno seguire i passi di San Pietro l’Eremita in un percorso di tre ore che parte dalla casa natale del Santo nel borgo e si snoda nel bosco tra querce, carpini e faggi, fino al Santuario della Madonna dei Bisognosi, dove San Pietro si rifugiava a pregare.

A San Vito Chietino si potrà visitare l’Eremo dannunziano, dalle 10 alle 17.30. Piccola casa rurale circondata da una natura selvaggia, nell’estate del 1889 l’Eremo fu ritiro “d’amorosi sensi” di Gabriele d’Annunzio e Barbara Leoni, la “bella romana” musa e compagna del poeta per cinque anni. Qui D’Annunzio occupò la stanza al piano inferiore, biblioteca e luogo adatto alla “vita orizzontale e al sogno”, e la camera da letto al piano superiore. Dal cimitero del Verano, le spoglie di Barbara Leoni sono state traslate qui, nel luogo in cui “ella arse, i suoi resti mortali ancora frementi d’amore”. Incantevole la vista sulla Costa dei Trabocchi.

La visita al Campanile della Chiesa di Santa Maria Maggiore è prevista a Vasto, da venerdì 14 a domenica 16 maggio, dalle 14 alle 18.30. L’imponente campanile fu edificato nel periodo normanno come torre difensiva e solo in seguito usato, dopo rifacimenti e ampliamenti, come campanile. L'attuale torre campanaria è alta circa 40 metri: accessibile tramite una piccola scala a chiocciola in pietra, presenta una terrazza da cui si ammira un panorama spettacolare. Guida d'eccezione per la visita sarà Don Domenico Spagnoli.

A Teramo è prevista la visita al Palazzo del Governo, sabato e domenica dalle 10 alle 18. Costruito in stile neoclassico tra il 1827 e il 1838, con Teramo capoluogo durante l’occupazione francese, è abbellito da un grandioso apparato decorativo. La visita prevede la scoperta delle sale di rappresentanza, solitamente chiuse al pubblico: una tipica “infilata di stanze” di stampo settecentesco che ospita una collezione di arredi e opere d'arte. Sempre a Teramo, domenica 16 dalle 10 alle 18 si terrà la Biciclettata di Primavera attraverso il centro storico, sul lungofiume Tordino fino alla Necropoli di La Cona-Ponte Messato, in un percorso tra natura e paesaggio.

Palazzo del Governo di Teramo

Una visita tutta declinata all’ambiente, invece, a Scafa, dove si potrà prenotare (entro le 12.00 del 14 maggio), l’ingresso al Parco del Lavino per sabato o domenica, dalle 10 alle 18. Le acque sulfuree del fiume Lavino che scendono dal massiccio della Majella, all’interno del Parco prendono un meraviglioso colore tra l'azzurro e il turchese, in una tavolozza di sfumature offerte da particolari alghe e solfati disciolti.

Il Parco del Lavino a Scafa

L’itinerario del Fai permetterà di scoprire le polle sorgive, il Mulino Farnese, le antiche opere di canalizzazione e l’ambiente naturale del Parco, per terminare nella vecchia centrale idroelettrica, dove si potrà ascoltare la storia dello sviluppo industriale dell'area.

LE APERTURE DELLE GIORNATE FAI IN ABRUZZO

L'ELENCO COMPLETO

Provincia di Chieti

PRETORO

Mulini rupestri della Valle del foro

Sabato 15 – domenica 16 maggio

10 – 16 (ultimo ingresso ore 14)

Tra rue e sporti nel borgo dei Fusari

Sabato 15 – domenica 16 maggio

10 - 17:30 (ultimo ingresso ore 17)



SAN VITO CHIETINO

D'Annunzio e i luoghi del Trionfo della Morte;

Sabato 15 – domenica 16 maggio

10 - 17:30 (ultimo ingresso ore 17)



TOLLO

Passeggiata alla scoperta della pergola abruzzese

Sabato 15 – domenica 16 maggio

09:30 - 18:30 (ultimo ingresso ore 17)



VASTO

Alla scoperta del porto: dalla torre di vedetta al trabocco

Venerdì 14 maggio

9:30 - 13 (ultimo ingresso ore 11:30)

Le visite pomeridiane non sono possibili a causa del passaggio del Giro d’Italia

Sabato 15 maggio

09:30 - 18:30 (ultimo ingresso ore 17)

L'accesso disabili è consentito in tutto il percorso ad eccezione del Trabocco.

Corti, cortili, giardini nascosti

Venerdì 14 - Sabato 15 – domenica 16 maggio

15 - 19:30 (ultimo ingresso ore 18)

Passeggiata in Riserva con visita al Trabocco Punta Aderci

Venerdì 14 maggio

09:30 - 19 (ultimo ingresso ore 17:30)

Sabato 15 maggio

09:30 - 19 (ultimo ingresso ore 17:30)

Passeggiata vista mare: Terme Romane - Palazzo d'Avalos

Sabato 15 – domenica 16 maggio

09:30 - 19 (ultimo ingresso ore 18)

Toccare il cielo con un dito - Campanile di Santa Maria Maggiore

Venerdì 14 - Sabato 15 – domenica 16 maggio

14 - 18:30 (ultimo ingresso ore 18)



Provincia dell'Aquila

CAPORCIANO

Tratturo magno tra bellezze naturali e storia

Sabato 15 – domenica 16 maggio

10 - 17 (ultimo ingresso ore 16)

ROCCA DI BOTTE

Borgo di Rocca di Botte

domenica 16 maggio

10 - 19 (ultimo ingresso ore 17:30)

Passeggiata sui passi di San Pietro l'Eremita

Domenica 16 maggio

09:30 - 18:30 (ultimo ingresso ore 14)

PERETO

Borgo di Pereto

Sabato 15 – domenica 16 maggio

10 - 20 (ultimo ingresso ore 18)

Borgo di Pereto: passeggiata - riservata agli iscritti Fai

Sabato 15 maggio

17 - 19 (ultimo ingresso ore 17)

Santuario della Madonna dei Bisognosi - Pereto

Domenica 16 maggio

10 - 17 (ultimo ingresso ore 16)

PETTORANO SUL GIZIO

Escursione nella Riserva naturale Monte Genzana Alto Gizio

Sabato 15 – domenica 16 maggio

10:30 - 13:30

Pettorano sul Gizio, il Borgo nella Riserva Naturale

Sabato 15 – domenica 16 maggio

10 - 18 (ultimo ingresso ore 17)

Pettorano sul Gizio Segreta, riservata agli iscritti FAI

Sabato 15 – domenica 16 maggio

10:30 / 15.30

Provincia di Pescara

SCAFA

Il Lavino: il fiume dalle acque turchesi si racconta

Sabato 15 – domenica 16 maggio

10 - 18 (ultimo ingresso ore 17)

Provincia di Teramo

TERAMO

Biciclettata di primavera (apertura riservata agli Iscritti FAI)

domenica 16 maggio

10 - 18

Istituto Regina Margherita

Sabato 15 – domenica 16 maggio

10 - 18 (ultimo ingresso ore 17:30)

Necropoli di La Cona - Ponte Messato

Sabato 15 – domenica 16 maggio

10 - 18 (ultimo ingresso ore 17:30)

Palazzo Cerulli – Irelli (apertura riservata agli Iscritti FAI)

Sabato 15 maggio

10 - 18 (ultimo ingresso ore 17:30)

Palazzo del Governo

Sabato 15 – domenica 16 maggio

10 - 18 (ultimo ingresso ore 17:30)

Palazzo di Giustizia

Sabato 15 maggio

10 – 13

Percorso lungofiume Tordino

Sabato 15 – domenica 16 maggio

10 - 17:30 (ultimo ingresso ore 16:30)

Per informazioni e prenotazioni obbligatorie:

https://www.fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-di-

primavera/i-luoghi-aperti/?regione=MOLISE

Prenotazione obbligatoria su www.giornatefai.it fino a esaurimento posti

disponibili ed entro la mezzanotte del giorno precedente la visita

N.B.: Il programma delle aperture potrebbe subire variazioni; la realizzazione

dell’evento nelle singole Regioni dipenderà dal loro colore nella settimana

del 10 maggio.