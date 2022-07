Contagi in lieve calo, in Abruzzo 1.868 nuovi casi. Tasso di positività al 20%

Il bollettino Covid dell'assessorato regionale alla sanità registra oggi in Abruzzo 1.868 nuovi positivi, a fronte di 1.607 tamponi molecolari e 7.695 test antigenici eseguiti. Il tasso di positività è al 20%.

Il bilancio dei morti registra 4 nuovi (di cui 1 risalente ai giorni scorsi). Il numero dei guariti sale a 454.650 guariti (+1.377).

Gli attualmente positivi in regione sono 47.598 (+487), di cui 280 sono ricoverati in area medica (+7) e 10 in terapia intensiva (invariato).

I nuovi positivi sono residenti nelle province dell'Aquila (274), Chieti (551), Pescara (497), Teramo (392), alcuni arrivano fuori regione (56) e ce ne sono altri la cui provenienza è ancora in accertamento (98).