Dall'Abruzzo alla boutique a Miami beach

ABRUZZO. Le eleganti creazioni di Miriam Stella approdano anche sotto il sole brillante di Miami Beach. Dopo essere stata presente, per alcuni anni, nei migliori negozi multimarca del mondo, la stilista abruzzese ha inaugurato una propria boutique nella città più trendy degli USA.

Miriam Stella, è laureata in ingegneria, ha una figlia che si chiama Camilla e un passato da fashion blogger di successo. Racconta di aver scelto Miami Beach durante un viaggio fatto insieme al marito ed imprenditore Nico Lerri.

L'eleganza dei capi di Miriam Stella nella città più trendy degli Usa Miriam Stella e Nico Lerri Inaugurazione Boutique Miriam Stella Miriam Stella Boutique Miriam Stella

La stilista spiega che "il clima, i colori, lo skyline di quella magnifica città hanno fatto scattare la scintilla. Col tempo, piano piano, è venuta su l'attività vera e propria. La moda, però, è sempre stata la mia passione, anche quando ero impegnata in altri settori. Inoltre, a Miami fa sempre caldo ed è l'ideale per un brand focalizzato sulla collezione primavera-estate".

Nico Lerri, partner di una vita, è il suo primo fan e membro della società. Miriam Stella un brand fresco e in forte espansione, rivolto a una donna cosmopolita, attenta ai particolari e desiderosa di valorizzarsi con vestiti fatti a mano e caratterizzati da un mood vacanziero, per un'estate che non finisce mai. I colori colpiscono per l'armonia degna di un corpo di ballo. Una caratteristica dello stile di Miriam Stella è l'attenzione ai dettagli che fanno la differenza insieme alla qualità dei materiali per i quali la ricerca è continua.

"Sono una donna curiosa e attratta dalle novità", aggiunge la stilista. "Penso lo siano anche le donne che indossano i miei vestiti e i miei accessori. Cerchiamo il bello che esalti la femminilità e la voglia di vivere".

La boutique di Miami Bach si trova nel prestigioso Palau Building, in Sunset Harbor. Dopo il taglio del nastro, la grande festa, con tantissimi invitati, si è spostata all'hotel The Standard Spa, una delle location top dell'intera Florida.

"Il momento più elettrizzante è stato il taglio del nastro" continua Miriam Stella. "Con un gesto semplice, ma carico di significati, abbiamo avviato una nuova fase della nostra impresa. Ringrazio i presenti all'inaugurazione e tutti coloro che hanno collaborato con me e Nico".

Dietro il brand, c'è l'azienda: giovane, solida e con un ambizioso piano industriale elaborato da Enzo Puzone e dal team della società A&S Partners. Miriam Stella e Nico Lerri guardano sempre più ai mercati internazionali e sono coadiuvati nel progetto di crescita dall'esperienza del manager Antonio Bianchini.