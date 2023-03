Flash-mob in Comune, i manifestanti si "addormentano" sui banchi / VIDEO

PESCARA - Questa mattina, alle ore 9 in punto, il coordinamento "Non nella nostra città", promotore della manifestazione del 25 Marzo a Piazza Sacro Cuore insieme ai comitati cittadini ed associazioni locali, ha organizzato un flash mob presso la sala consiliare di Pescara, per continuare l'azione di lobby politica e di protesta pacifica.

"Alla Giunta addormentata, che si dichiara tale, tracotante, dopo aver visto centinaia di cittadini chiedere ascolto e partecipazione" scrive in un post Simona Barba, una delle organizzatrici del flash mob. "A questa giunta che non si sofferma in nessun attimo di riflessione per capire cosa sta accadendo, noi rispondiamo che la situazione è veramente grave e che serve serietà quando si amministra. La giunta dorme, e la città, sveglia, la sta guardando e valutando"