I sette pazienti ricoverati in Rianimazione sono tutti under 40 non vaccinati

PESCARA. "I pazienti ricoverati in Rianimazione sono tutti giovani e non vaccinati". Il referente regionale per le emergenze, Alberto Albani, usa questo dato per ribadire l’importanza dei vaccini, ora che la campagna vaccinale contro il Covid-19, grazie a numeri consistenti, sta mostrando la sua efficacia. Tra I ricoverati in area medica, invece, vi sono anche soggetti vaccinati, ma si tratta probabilmente, spiega Albani, "di persone che senza il vaccino avrebbero un quadro clinico peggiore".

La copertura vaccinale, in Abruzzo, al momento ha raggiunto il 72,9%. Del totale, il 65,8% delle persone è completamente vaccinato, mentre il 7,1% è in attesa della seconda dose. C’è, però, il 27,1% della platea, pari a oltre 225mila cittadini, che non ha ricevuto neppure una dose.

